Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 августа 2020 года: дети могут не ходить в школу

Тюменские дети могут не ходить в школу. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 177 человек.

Всего зараженных: 7 177.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6762), один ребёнок заболел (за минувшие сутки), 10 пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 851 человек остается под медицинским наблюдением, 2 876 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Тюменские дети смогут с 1 сентября обучаться на дому в дистанционном формате по заявлению родителей. Такое право власти региона предоставили жителям, которые испытывают опасения за здоровье своих детей в связи с возобновлением работы образовательных учреждений.

В Тюмени у кошки выявили коронавирус. Теперь животному придется две недели как-то побыть одному. Владельцу питомца направлено уведомление с рекомендациями об изолированном содержании кошки по месту ее постоянного проживания. Кроме того, ей нельзя контактировать с другими животными семейства кошачьих. Хозяин должен следить за здоровьем кошки в течение двух недель.

В Тюменской области возобновилась работа объектов туристической сферы. Жители и гости региона уже могут ездить купаться в термальных источниках, посещать базы отдыха, бани, музеи и кинотеатры, кататься на уличных аттракционах. За здоровьем посетителей тщательно следят: в каждом учреждении соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

За последние сутки в России выявлено 4 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 795 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 937 321 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровели 749 423 человека.