Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 августа 2020 года: 13 пациентов на ИВЛ

В Тюменской области 13 пациентов, больных коронавирусом, находятся на ИВЛ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 августа 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 74 и составило 6655 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Всего зараженных: 6655.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, за минувшие сутки 44 человека выздоровели (за весь период выздоровели 5804), шесть детей (заболели за минувшие сутки), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1206 человек остаются под медицинским наблюдением, 3225 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с ковидом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 259 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.