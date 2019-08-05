Европа «с доставкой на дом»: рассказываем, где в Тюмени можно найти заграничные виды

Кусочек Санторини с сибирской изюминкой. Фото: Юлия Медведева

В июне этого года «Комсомольская правда» – Тюмень» запустила специальный проект «Найди уголок Европы в Тюмени». Журналисты издания вместе с фотографами решили побывать в Европе не выезжая из города и потом поделиться с читателями этими удивительными местами. C некоторыми из них мы знакомили наших подписчиков в соцсетях официальных сообществ «Комсомолки», а также городского портала «Мегатюмень» и давали важные советы по фотосъемке на смартфон. Еще мы подготовили для вас небольшой фотоотчет. Ссылку на него вы найдете в конце статьи.

Перед тем как отправиться по увлекательному маршруту, мы решили, что нам просто необходимо иметь под рукой быстрый интернет с приличным запасом гигабайт. Поэтому обновили тарифный план МегаФона на новый. Называется он #БезПереплат. Что ж, протестируем его возможности и расскажем об этом чуть позже, ведь нас уже ждет «Британия».

В Лондоне хорошо, а дома лучше

Если вам по душе кадры на фоне лондонских локаций, то один такой уголок Европы находится в историческом центре Тюмени, в створе улиц Водопроводная – Сакко. Здесь два 9-этажных здания соединены между собой светопрозрачным панорамным атриумом. Если в вашем смартфоне есть широкоугольный объектив, то можно сделать потрясающие фото на фоне этого здания. Если его нет, не расстраивайтесь, подобрать интересный ракурс можно даже на фронтальную камеру, делая селфи.

Это место рядом с ДК «Нефтяник» у большинства прохожих ассоциируется с Англией. Фото: Юлия Медведева

Еще одну «британскую локацию» можно найти рядом с ДК «Нефтяник» по адресу: ул. Водопроводная, 1/1.

– Это место у большинства прохожих ассоциируется с Англией. Кирпичная кладка, большие окна и крыльцо – всё подыгрывает воображению, как будто ты гуляешь по улочкам Лондона, а вывеска бьюти-станции Trendy London только усиливает это ощущение, – поделилась участница проекта профессиональный фотограф Юлия Медведева.

Прикоснуться к Средневековью

Отправляемся дальше. И вот среди однотипных панельных домов Пятого микрорайона перед нами появляется замок из серого камня со шпилями и многоуровневой архитектурой Средневековья. Построен он в стиле английской готики. Стрельчатые окна, крутые крыши, витражи, флюгеры и флагштоки – здесь есть всё, что туристы так ценят в европейской архитектуре. Поражает этот шедевр своим величием и помпезностью. Он не просто похож на замок, но и имеет удивительную легенду.

Давным-давно жил в наших краях Джероб Вардроппер, выходец из шотландского Абердина. В далеком 1853 году в замке Балморалс он влюбился в Джейн Райнер. Счастье длилось недолго: по решению отца девушка должна была навсегда уехать в Америку, а в последний день перед отъездом она бросилась вниз с самой высокой башни замка. Потрясенный горем Джероб уехал в Тюмень. Здесь, в тихом местечке у пруда в тени зеленых берез, кроны которых напоминали ему о любимом доме и которое он называл «мой зеленый дом», он решил построить свой замок – Грин Хаус. Правда его мечту смогли воплотить в жизнь лишь потомки.

Поражает этот шедевр своим величием и помпезностью. Он не просто похож на замок, но и имеет удивительную легенду. Фото: Иван Горбунов

Тюменский замок и березовая роща рядом с ним стали излюбленным местом для многих горожан: как для прогулок, так и для пополнения домашнего архива красочными и необычными фотографиями.

А таких фотографий у нас на смартфоне накопилось уже достаточно много. Чтобы не забивать память телефона и чтобы многочисленные снимки и видеоролики были доступны с разных устройств и ими можно было быстро поделиться, подключаем облачное хранилище МегаДиск от МегаФона. Этот сервис мы выбрали по весьма существенной причине: бесплатно 100 гигабайт в облаке. Загрузить фотоссесию получилось даже быстрее, чем скидывать ее в компьютер через шнур. Что ж, едем дальше.

Кусочек Санторини с сибирской изюминкой

– Мы с супругом очень любим путешествовать, особенно нам нравится ездить в Европу из-за ее старинных улочек и домиков, – поделилась фотограф Юлия Медведева. – В последние годы, гуляя по Тюмени, мы замечаем, что всё больше уголков родного города становятся европейскими, но с нашей тюменской изюминкой. Например, здание, где расположен ресторан «Калькутта», напоминает Санторини. На самом острове мы еще не бывали, но, судя по фотографиям знакомых, очень похоже.

Это белое здание с четырьмя колоннами в исторической части города позволяет легко погрузиться в атмосферу солнечной Греции и сделать необычные и разнообразные фото. Прогуливаясь вокруг здания, обратите особое внимание на синие двери. Фотографии на их фоне получаются превосходными. Кстати, само здание представляет архитектурно-художественную ценность как редкий тип жилого каменного особняка середины XX века.

Архитектура следующего здания представляет собой неоклассицизм со скульптурными композициями. Это просто шедевр. Частный дом в Калининском округе города, на улице Садовой, в народе прозвали «тюменский дом-статуя». Необычный особняк больше напоминает памятник архитектуры: фасад и территория дома украшены большим количеством статуй и лепнины. Спокойно проехать мимо такого шедевра и не остановиться могут, пожалуй, только живущие по соседству.

Архитектура следующего здания представляет собой неоклассицизм со скульптурными композициями. Фото: Иван Горбунов

«Часто проезжаю здесь на машине и не обращала на эту красоту внимания»

Эти слова принадлежат одной из участниц проекта – Елене Митковой, инструктору направления Zumba fitness. Речь про несколько красивых домиков, находящихся рядом с ДК «Нефтяник».

– Это место – находка для меня. В городе, оказывается, столько интересных мест, которые можно «открыть» только гуляя по его улицам, – добавила Елена.

Напротив моста Челюскинцев и вовсе может показаться, что ты оказался в другом городе или стране. Фото: Юлия Медведева

Своими впечатлениями об этом месте поделилась и фотограф Юлия Медведева:

– Напротив моста Челюскинцев и вовсе может показаться, что ты оказался в другом городе или стране. Яркий оранжевый домик, заросший виноградной лозой, лично мне напоминает Вильнюс, где часто встречаются такие. А расположенный по соседству бар «Двор» с гирляндами и лампочками, развешанными между домов, создает ощущение, что ты где-то в Будапеште. Там очень распространены подобные бары и уличные кафе.

Открывайте Тюмень по-новому

Честно признаться, мы думали, что европейских локаций в нашем городе окажется не так много, но ошиблись. Только в одном Европейском микрорайоне, который расположен в заречной части города, на каждом шагу можно сделать множество отличных снимков. Многоэтажные жилые дома и ухоженная территория выглядят стильно. Главным акцентом комплекса является площадь Европы с часами, показывающими время в разных городах мира. А если вы из тех людей, которые ведут активный образ жизни, то можно устроить фотосессию на спортивных площадках, беговых дорожках, площадках для мини-футбола, волейбола или стритбола.

Главным акцентом комплекса является площадь Европы с часами, показывающими время в разных городах мира. Фото: Иван Горбунов

За час с небольшим, пока мы с нашими моделями гуляли по микрорайону, удалось сделать много замечательных снимков. Конечно же, девушкам захотелось скорее поделиться со своими подписчиками свежими фотографиями. Отправляемся в тенек на лавочку и раздаем интернет с телефона всем товарищам «по цеху», а заодно и на ноутбук. На нашем тарифе #БезПереплат никаких ограничений по раздаче трафика по Wi-Fi нет, да и скорость, как говорится, была на высоте. Специально даже провели ее замеры и добавили их в ролик, который мы сняли во время путешествия по городу. Так, тест входящего трафика составил 24 Мбит/сек, а исходящего (когда мы что-то загружаем в Сеть со своего мобильного устройства) показал результат чуть более 40 Мбит/сек. Это быстро.

Тариф от МегаФона нам пришелся по душе, порадовали многие возможности. За то время, пока мы открывали для себя европейские виды в Тюмени, были отправлены сотни фотографий и видео. Израсходовать весь трафик на тарифе не вышло, но не беда: оставшиеся гигабайты отправятся в виртуальную копилку и пригодятся в следующем месяце, ведь вокруг еще столько интересных мест.

Подводя итог

Известный тюменский фотограф Дмитрий Изосимов согласен, что в Тюмени легко можно найти места, что называется, «европейские».

– Классика города – это всегда набережная, мост Влюбленных. Очень много новостроек в разных частях Тюмени. Город растет. Недавно снимал людей в ЖК «Кристалл» – почти Париж, – заметил Дмитрий.

Классика города – это всегда набережная. Фото: Дмитрий Изосимов

Вот еще несколько мест, где вы точно сможете найти европейские мотивы: кафе «Белая сова» на Ялуторовском тракте – уголок немецкой деревушки в Тюмени; кусочек улицы Республики от Первомайской до моста Влюбленных. Есть и другие места, но о них расскажем как-нибудь в следующий раз.

Юная участница проекта Валерия Микуляк добавила, что в Тюмени много мест, где, воодушевляясь красотой города, можно при помощи селфи-палки устроить фотосессию или просто хорошо провести время:

– Обязательно посетите места, описанные в этой статье и вы сами удивитесь, насколько грандиозен наш город. Давайте открывать Тюмень вместе!

Как и обещали, фотоотчет проекта, который загружен на МегаДиск, вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылкессылке.

Если вы знаете «европейские локации» в Тюмени для фотосъемки, которые не названы в этой статье, расскажите о них в комментариях или оставьте фото с подписью в официальных соцсетях издания.