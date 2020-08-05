Продолжение «Бондианы» и «Тихого места»: топ-5 премьер, перенесенных из пандемии, которых ждут тюменцы

ТОП-5 премьер, перенесенных из пандемии, которых ждут тюменцы. pixabay.com

В период самоизоляции все общественные заведения временно закрылись. Кинотеатры не стали исключением, и в связи с этим премьера многих ожидаемых фильмов была перенесена на неопределенный срок. «Комсомольская правда» – Тюмень» провела опрос среди жителей областного центра и выяснила, выход каких фильмов тюменцы продолжают ждать.

Так, 24-летний тюменец Александр больше всего ожидает выхода в прокат «Не время умирать», потому что это завершение истории о легендарном Джеймсе Бонде. Кстати, это первый фильм, премьеру которого перенесли из-за пандемии. Также Александр с предвкушением ждет выход второй части «Венома». Тюменец в восторге от актерской игры Тома Харди, который исполнил главную роль в этой дилогии.

Еще один поклонник бондианы ждет премьеры «Не время умирать». Евгений восхищается актером Дэниелом Крейгом, который исполнил главную роль в завершающей истории про агента Бонда.

«Не время умирать» - завершение истории о легендарном Джэймсе Бонде. kinopoisk.ru

– Мне очень нравится, как он справляется с любой ролью, – поделился впечатлениями от игры актера тюменец Евгений.

Только перешагнувшая черту совершеннолетия тюменка Анастасия до сих пор находится в ожидании фильма «Тихое место – 2».

– Мне безумно интересно посмотреть продолжение, и я была крайне разочарована, когда узнала о закрытии кинотеатров, – комментирует Анастасия.

Еще одна тюменка из всех весенних премьер также больше всего ожидает продолжения американского фильма ужасов режиссера Джона Красински «Тихое место».

– Интересная задумка фильма. Концептуально напоминает еще один интересный фильм ужасов – «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли. «Тихое место – 2» очень жду, но с опаской, не разочарует ли продолжение, – отмечает тюменка.

Среди ожидаемых премьер продолжения фильма ужасов «Тихое место». kinopoisk.ru

Дмитрий за период самоизоляции забыл названия фильмов, на премьеру которых он планировал попасть. Но тюменец точно помнит, что это были боевики и фантастика. Тюменка Наталья поддерживает отечественный кинематограф. Она рада, что до закрытия кинозалов успела сходить на «Лед-2». Обратные эмоции у девушки вызывает отсутствие возможности попасть на премьеру «Стрельцова».

Роман ждал выход фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом. Так же, как и многие тюменцы, мужчина ждет выхода фильма ради актерской игры, исполняющего главную роль. Мария ожидает фильм от студии MARVEL «Черная вдова».

Соскучились тюменцы и по фильмам студии MARVEL. В списке ожидания «Черная вдова». kinopoisk.ru

– Это интересный персонаж из вселенной MARVEL, про которого они сняли долгожданный фильм и обещали выпустить его весной этого года. Но до сих его нет в прокате, и я по-прежнему жду, – комментирует девушка.

В числе ожидаемых тюменцами премьер и новый триллер-боевик Кристофера Нолана «Довод». Одну из главных ролей в картине играет Роберт Паттисон, известный по саге «Сумерки». Кстати, этот фильм может выйти в прокат уже в конце августа.

К слову, работники тюменских кинотеатров готовы принять зрителей даже завтра. По словам представителя одного из городских кинотеатров Александры Рыжей, сейчас они ждут решения правительства Тюменской области. Точные даты открытия кинотеатров по-прежнему остаются неизвестными.

А какие фильмы ожидаете вы? Пишите в комментариях.

Напомним, что работа кинотеатров в Тюменской области приостановлена в связи с режимом повышенной готовности. Откроются ли они в ближайшее время, станет известно после 16 августа.