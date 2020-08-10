«Это всё Россия!»: легендарная студия озвучки «Кураж-Бамбей» сняла сюжет о Тюмени

Волонтеры культуры провели экскурсию для путешественников "Кураж-Бамбей". По словам экскурсовода, было неожиданно и непривычно слышать знакомый голос из любимых сериалов, тюменец немало удивился. Фото из группы "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" "ВКонтакте"

Команда студии звукозаписи «Кураж-Бамбей», ставшей популярной благодаря оригинальным переводам и озвучке таких сериалов, как «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму», совершила 30-дневное путешествие по всей стране. По пути с острова Русский в Москву на машине ребята снимали видео с рассказами о городах, объединив контент в трэвэл-шоу на YouTube-канале «Это всё Россия!». Побывали парни и в Тюмени…

Квартет туристов посетил драматический театр, где им показали закулисье. После «Кураж-Бамбей» провели по лучшему городу земли организаторы фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Затем путешественники отправились в центр развития медиа и кино «Медиаполис».

– Тюмень нас приятно впечатлила своей атмосферой, чистотой, ухоженными домами. Мы гуляли по исторической части города, и ребята из «Том Сойер Феста» показывали нам памятники архитектуры. Мы увидели живой город и людей, которые любят его, – сделали выводы гости Тюмени.

В каждом городе путешественники общаются с местными жителями на улицах, встречаются с творческими людьми, снимают на видео не только достопримечательности, но и всю подноготную населенного пункта.