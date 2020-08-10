Взрыв селитры, как в Бейруте: вспоминаем трагедию села под Тюменью, случившуюся полвека назад

По мнению экспертов, в Ливане рвануло не менее тысячи тонн селитры. Скриншот видео

Взрыв в столице Ливана 4 августа 2020 года сравнивают по мощи с разрывом атомной бомбы или же землетрясением в 4,5 балла. Всему виной – селитра. Однако в нашем регионе это несчастье знают не понаслышке: в Аромашевском районе ежегодно 13 июня проходят митинги в память о жертвах беспечного обращения с селитрой. В селе Юрминка поименно вспоминают 34 односельчан, погибших в страшной трагедии 1971 года. Эту массовою гибель людей называют нелепой, ведь они ушли из жизни в мирное время, без войны, из-за оплошности.

Как это было?

Около 200 тонн аммиачной селитры в Юрминке хранили в старом гараже, она была предназначена для удобрения, рассказывают местные жители. Однако никто не учил сельчан, как правильно и в каких количествах хранить эти опасные минералы.

– Сторожа не было. Пацаны решили побаловаться, развели костер. И разгорелось… – вспоминают очевидцы.

Был теплый воскресный день, к тому же день выборов в местные Советы депутатов, вспоминают сельчане. Жители Юрминки по традиции были настроены празднично провести этот выходной. Однако после обеда в деревне раздался взрыв.

– Мне тогда исполнилось 18 лет, и я в первый раз пошел голосовать, после чего направился к друзьям Анатолию Горькову и Михаилу Русских. Сидели в доме у Горьковых, потом вышли на крыльцо и увидели пожар. Поехали туда на велосипедах, не доехали метров 500 – 600, и взорвалось… Полетели камни, шифер, пыль, земля, с великов мы, конечно, попадали, потом встали и понять не можем, в чём дело?! – вспоминает очевидец Александр Першин.

Юргинка, 1971 год. Фото из районной газеты «Слава Труду»

Гриб над селом

Взрыв был чудовищный. В деревне поднялась суматоха. Куда ни глянь – лежат столбы, дома исковерканы, горят. Даже в соседних деревнях Вагино, Кармацкой, Киргинцево вышибло стекла в домах. Через реку Вагай летели булыжники и трактора, домов в Юрминке уцелело мало, а в центре вовсе стерло с лица земли. На месте взрыва образовалась воронка 13 метров в глубину и 64 метра в диаметре, в небо на сотни метров поднялся столб дыма и пыли в виде гриба, похожего на взрыв атомной бомбы, который было видно даже в самых отдаленных уголках района, писала местная пресса об этом дне.

Люди ходили вокруг воронки, искали раненых и убитых, собирали до темноты… Хоронили погибших на следующий день.

Большие несчастья маленькой деревни

Взрыв оставил сиротами многих ребятишек. Погибли 34 человека – механизаторы, доярки, школьники, несколько членов избирательной комиссии и двое приезжих строителей из Белоруссии. Кто-то побежал спасать нажитое добро и пострадал от этого. Было немало и тех, кто умер, пока помогал тушить пожар. Еще больше было ранено и контужено.

– От взрыва бросило меня на землю, чувствую, что-то с ногой не то, вырвало клок мяса из бедра. Поднялась еле-еле, тапочек на мне нет, платье порвано, медичка подбежала, в больницу ехать велела. Увез меня в Аромашево Толя Носов на машине. Положили меня в коридоре, а народ-то всё везут и везут. Кого сразу на операционный стол, а кого уже в морг. Вижу, заносят кого-то на носилках и ставят рядом со мной, глянула – и сердце оборвалось, – ведь это же дочка, Любка моя! Ногу ей от колена оторвало… Ох, и поревела же я. Говорят, дорогой, пока везли ее, всё пить просила да ногу вернуть. Люба экзамены за восьмой класс сдала, а в тот день ходила в Кармацкое за аттестатом. Умерла она, и муж погиб, а меня зашили маленько и в Тюмень на самолете отправили, так что я их даже и похоронить не смогла, без меня добрые люди последнюю дань отдали, – вспоминает Мария Першина.

Скриншот с сюжета телеканала "Тюменское время"

Виновных в трагедии так и не определили. Следствие длилось долго, в итоге специальная комиссия назвала это несчастным случаем. Ущерб оценили в несколько миллионов рублей, и это советскими деньгами.

После трагедии в Юрминку приехали стройотрядовцы из Харькова и Львова. В честь них, кстати, сегодня в селе названа одна из улиц – Украинская. Уже к осени для пострадавших здесь построили дома. Спустя почти полвека после трагедии кажется, что в Юрминке ничто уже не напоминает о случившемся взрыве селитры.

До этого, до тюменского случая, было всего два подобных ЧП в мире – в Германии и США. Четвертый взрыв селитры в Бейруте уничтожил или же частично разрушил городские здания, пострадали более четырех тысяч человек и 78 граждан скончались. По мнению экспертов, в Ливане рвануло не менее тысячи тонн нитрата натрия.

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