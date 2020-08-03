Впервые с семидесятых годов в Тюмени капитально отремонтировали дворы на Жуковского и Тульской

Восемь дворов для жителей 17 тюменских многоквартирных домов облагораживают в Ленинском административном округе. Об этом 3 августа на пресс-туре сообщил руководитель Ленинской управы Александр Ильин. Вместе с журналистами он посетил три объекта благоустройства.

Пресс-тур по объектам строительства ЛАО прошел 3 августаФото: Ирина Ромашкина

– В этом году мы планируем благоустроить восемь дворовых территорий и уже находимся в активном процессе. Пять дворовых территорий благоустраиваются в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» с привлечением финансирования из областного федерального бюджета. Также мы занимаемся благоустройством двух озелененных территорий, одна из которой в Антипино, а другая на улице Республики, их благоустройство полностью завершено. Подрядная организация работает продуктивно, у них выстроен диалог с жителями, основанный на взаимопонимании, – сказал Ильин.

Валентин Гаев следит за тем, как идет стройкаФото: Ирина Ромашкина

Житель дома на ул. Жуковского, 76 Валентин Гаев поселился здесь в конце 1980-х. Он рассказал, что это первая масштабная работа по благоустройству, проводимая здесь с тех пор, как возвели пятиэтажки. Жильцам здесь не было где припарковаться, а во дворе после каждого дождя стояли огромные лужи. По просьбе жителей подрядчик создал максимально возможное число парковочных мест.

Во дворе будет 103 парковочных местаФото: Ирина Ромашкина

Сейчас еще не разлинованную парковку освоили дети, которые катаются тут на велосипедах. А на первом новом турнике собрались первые юные спортсмены – дворовые мальчишки с нетерпением ждут дня, когда для них закончат детскую площадку. Скоро здесь вырастет большой замок, обещают строители.

Во дворе по ул. Жуковского,76, 80, 84 подрядчик дополнительно установил три опоры освещения, об этом попросили местные жителиФото: Ирина Ромашкина

Сегодня подрядчик наполовину установил турниковые площадки с безопасным покрытием, вся территория занимает 1,28 га. Совсем скоро жители двора смогут гулять со своими детьми на современных площадках, проходя по новым асфальтированным тротуарам. Рядом с площадкой устанавливается парковка на 103 места.

– Все детали мы согласовали с управой, начиная от висящих проводов и заканчивая вырубкой деревьев. Каждое дерево, попадающее под риск вырубки, мы стараемся сохранить, – комментирует заместитель генерального директора СК «УралСтрой» Рудик Манукян.

На всех объектах благоустройства строители устанавливают ливневкиФото: Ирина Ромашкина

На этом объекте завершено 90% работ. На второй точке, в районе КПД, работы по благоустройству в самом разгаре.

Ребятишки осваивают просторный дворФото: Ирина Ромашкина

Двор перекопан, кругом тракторы и рабочие. Визуально кажется, что здесь бардак и работы закончатся ещё не скоро. Но, по словам Александра Ильина, с технологической точки зрения всё под контролем и в ближайшее время шумная работа подойдет к своему завершению.

Двор по ул. 50 лет ВЛКСМ, 89, 91, 91а, 91б и ул. Тульская, 2а капитально отремонтируютФото: Ирина Ромашкина

Скоро здесь завершат самую трудоемкую работу, от которой зависит дальнейшее развитие стройки: рабочие закончат обустраивать пешеходную сеть и дорожные проезды. У этой дворовой территории есть своя особенность: здесь много деревьев. Когда проект был в разработке, под снос попадало большое количество «источников кислорода», чтобы на их месте появились детские площадки и парковки. После встречи с жителями и администрацией, подрядчик взвешенно принимал решение по вырубке каждого дерева, потому здесь удалось сохранить около 15 деревьев, которые ранее хотели убрать.

По словам Александра Ильина, оба двора строители планируют сдать раньше сроков, приблизительно в конце августа или в сентябре.

– У всех дворов сдача в ноябре, но мы опираемся на более ранние сроки, – утверждает Александр Ильин.

Во дворе началась самая важная работа - устройство сети пешеходных дорожек и проезжей частиФото: Ирина Ромашкина

Так же как и в предыдущем дворе, с года постройки домов, с 1974-го, здесь никогда не проводился настолько масштабный капитальный ремонт двора. По словам жильца дома по ул. Тульской, 2а Владимира Шестакова, подрядчик все вопросы обсуждает с местными жителями и внимательно выслушивает их предложения.

В Тюмени обновили зеленый уголок вблизи Тенистого сквера. Фото: Вячеслав Дробитов

На третьем объекте пресс-тура журналистам презентовали обновленный зеленый уголок вблизи сквера Тенистый. Здесь заменили десять опор освещения, а также брусчатку, высадили газон и цветы на центральной аллее, установили новые лавочки и урны. Казалось бы, ничего особенного, но территория заметно освежилась. На данном участке работы полностью выполнены.

Рассказывая о процессе работы на каждой территории, Александр Ильин выделил одну общую черту: по сравнению с прошлыми годами у подрядных организаций план по выполнению благоустройства превосходит все ожидания и работа выполняется заметно быстрее. В 2020 году подрядные организации повысили свою продуктивность, не потеряв качество, отметил глава Ленинского АО.