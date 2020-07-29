Управлять тем, что построили: что происходит с новостройкой после ввода в эксплуатацию

Когда застройщик сдает дом в эксплуатацию, отдает ключи собственникам квартир, можно считать его работу завершенной. Жильцы начинают обустраивать свои новые квартиры, а вопросы эксплуатации переходят к управляющей компании, которая заботится о чистоте, порядке и правильной работе всей инженерной системы дома.

В новостройках УК сталкиваются с рядом специфических вопросов, связанных с комплексными заездами жильцов в новые квартиры, сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, а также крупногабаритного и строительного мусора. Особый пласт вопросов в зоне ответственности УК – это гарантийный ремонт, который должен производить застройщик. По действующему законодательству многоквартирный дом находится на гарантии 5 лет. Именно в это время, как правило, возникают спорные ситуации, когда застройщик отказывается устранять дефекты, пытается доказать, что они вызваны неправильной эксплуатацией, и т. д. В итоге решение конфликта может затянуться на неопределенный срок либо ляжет на плечи собственников.

Найти управляющую компанию, которая будет отвечать всем требованиям и сможет максимально долго сохранить первоначальный внешний вид и территорию дома в том виде, в котором задумал по проекту застройщик, – задача не из легких. Но когда такая управляющая компания найдена, в выигрыше остаются все. Одним из лучших решений становится совместная работа управляющей компании с гарантийным отделом застройщика. Во-первых, никто не знает проект жилого комплекса так, как его создатель – компания-застройщик, во-вторых, при возникновении спорных вопросов, связанных с эксплуатацией дома в период гарантийного срока, они свободно решаются внутри рабочей команды, в-третьих, работа с собственным жилым фондом позволяет застройщику более глубоко понять потребности своих покупателей, сохранить стандарты качества, применить лучшую практику в новых ЖК.

Несколько лет назад специализированный застройщик «Звезда» начал сотрудничать с управляющей компанией ООО «УК «Звезда управляет», чья работа полностью соответствует тем требованиям и стандартам, которые застройщик предъявляет к работе с жилыми комплексами.

Фото СК "Звезда"

– Выбрать квартиру и подписать договор с покупателем – это дело одного месяца, а жить в квартире люди будут в среднем от 5 до 25 лет. Поэтому компания «Звезда», помимо того, что строит жилые кварталы, создает условия для их правильной и долгосрочной эксплуатации. Перед управляющей компанией мы ставим задачу сохранить те базовые ценности в ЖК, которые мы закладываем на этапе проекта, – архитектурную эстетику, комфорт социальной среды, безопасность пространства, – отметил Сергей Харциенко, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СЗ «Звезда».

Дмитрий Голота, тренер МАУ ДО ДЮСШ «Центр дзюдо» г. Тюмени, переехал в ЖК «Гармония» год назад. Каждый его день начинается с зарядки на свежем воздухе на специализированных площадках комплекса. Вот что он рассказывает о жизни в новом доме.

Фото СК "Звезда"

– Очень аккуратный микрорайон: своевременно вывозят мусор, чистые подъезды, лифты, ухоженная придомовая территория. Много цветов, зеленые лужайки перед окнами, скамейки во дворе. Также для жителей проводятся различные мероприятия – спортивные, детские, это сплачивает не только семьи, но и целый микрорайон соседей, – поделился впечатлениями Дмитрий.

Фото СК "Звезда"

По действующему законодательству и Жилищному кодексу РФ, от управляющей компании собственники квартир ждут и надеются получить обеспечение надежности и безопасности дома, поддержание работы систем и оборудования, ремонт общих помещений, наведение чистоты в подъездах и порядка на прилегающей территории, обеспечение связи с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками.

Функционал управляющей компании действительно масштабный, а работа непрерывная и круглосуточная.

Фото СК "Звезда"

– Приоритетной задачей для нашей управляющей компании является комфорт жителей. Добросовестное содержание придомовой территории, мест общего пользования и инженерных систем – залог того, что жилой комплекс максимально долго будет сохранять свой первоначальный облик. Для нас большое удовольствие работать в тандеме с застройщиком «Звезда», мы уверены в качестве возводимого жилья, а значит, нам вдвойне приятно заниматься управлением вверенных нам многоквартирных домов, – прокомментировал Александр Тишков, исполнительный директор УК «Звезда управляет».

Уже через год в работу УК «Звезда управляет» добавятся два новых дома жилого комплекса «Атамари», который строится вблизи лесного массива в Тюменской Слободе. Рабочий тандем застройщика и управляющей компании на примере тюменской «Звезды» – это образец заботы и ответственного отношения к своим новоселам.

Фото СК "Звезда"

Специализированный застройщик «Звезда».

г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21.

Тел. +7 (3452) 68-95-95.

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