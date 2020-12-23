Вечный баттл «Отцы и дети» особенно обостряется, когда речь идет о выборе профессии. Родители всегда хотят лучшего для своего ребенка, а от того, какую работу он для себя выберет, зависит его счастье. Как помочь ребенку сориентироваться в этом сложном взрослом мире? На этот вопрос «Комсомольской правде» помогла найти ответ руководитель «Службы психологической помощи» Юлия Лукашенок.Детские мечты или взрослые ориентиры?Любимое чадо души не чает в компьютерных играх. Здесь – его кумиры, идеалы, весь его мир сосредоточен в виртуальном пространстве. «Хочу стать киберспортсменом! Буду чемпионом! Заработаю миллион!». Так, кажется, увлекательное хобби вышло из-под контроля и вытекло не в то русло… Спасите-помогите!– Если ребенок сидел за компьютером, играл в видеоигры, я не понимаю, почему родителей возмущает выбор ребенка стать киберспортсменом. Он этим занимался, он им хочет быть. Только родители почему-то возмущаются – это же не профессия. Если послушать детей, у них есть кумиры. Сейчас есть новые мультимиллионеры, которые сделали себя именно в этом направлении, начиная с подвального компьютерного салона. Знаете, как любят такие истории? Во все времена любили! Только времена меняются. И сколько таких может из Тюмени пробиться? – напомнила о реальности психолог.По словам Юлии, родителям надо думать о профориентации не когда ребенку 14-18 лет, а гораздо раньше, сызмальства. Но делать это нужно правильно, не ломая драгоценное дитя, а направляя его. Еще в возрасте 5-7 лет можно увидеть, к чему тянется душа ребенка. Когда нет этих взрослых слов «мотивация», «профориентация», «работа», чем любит заниматься ребенок?– Ребенок гоняет в футбол и он – центр команды? Ну значит он командный игрок, зачем из него делать архивариуса? А вот тихий ребенок, который сидит в песочнице, может он как раз способен открыть новый вид динозавров или бактерии, которые спасут мир… Потому что он способен к кропотливой длительной работе в одиночку. Есть природные качества, которые желательно наблюдать в течение жизни, с самого детства, – считает психолог.Эта основа, сформировавшаяся в детстве, остается в человеке всю жизнь. Она же становится ориентиром даже во взрослом возрасте, к примеру, если человек захотел сменить профессию.– Готовьте ребенка заранее, но с любовью, не ломайте его. Дети всегда копируют своих родителей. Иногда иду мимо садика и вижу какого-нибудь ребенка, например, в каске, он в образе, в роли папы, – привела пример мотивации ребенка Юлия.Бывает, от первоклашки можно услышать: «Я хочу быть банкиром, денег будет много». Такое выкрикивают на родительских собраниях и взрослые. Это тот самый случай, когда деньги определяют мышление, пояснила Юлия. Но что важнее: деньги или интерес к работе?– Деньги всегда будут, если есть удовольствие от работы, – резюмирует психолог.Разве работу можно любить?«Ходить на работу с радостью? Бежать в припрыжку, с удовольствием оставаться на сверхурочные, а может в выходные вам еще работать? Вы с ума сошли, разве работу можно любить? Ну это из области фантастики…» – такие саркастичные выводы, на самом деле, делают 80% людей на планете – те, кто не любит свою работу и ходит на нее, как на каторгу, ради заработка. По словам эксперта, это так называемые созависимые отношения, против которых выступает любой психолог. Потухшие глаза, ненавистные будни, многострадальные деньги – такого будущего вы хотите для своего ребенка?Более того: этот первый важный выбор в жизни ребенок должен сделать сам. Иначе после завершения угодного родителю вуза или ссуза, он так же будет ждать от мамы и папы решения – куда пойти работать. Психологи сравнивают такое поведение с психологической инвалидностью, когда человеку все время нужен поводырь.– Или вы промониторили рынок труда, видите, что сейчас востребованы юристы. Окей, ваш ребенок сейчас девятом или десятом классе, вы нанимаете репетиторов, прокачиваете его, и он поступает на бюджет, либо на платное обучение… Потом он заканчивает, а рынок труда перенасыщен юристами, сейчас программисты нужны. А ребенок за вами ведомый выбрал профессию и остался не нужен, – моделирует ситуацию Юлия.Теперь задумайтесь! 20%, то есть пятая часть населения Земли – счастливцы, которые любят свою работу! Это те люди, которые занимаются любимым делом, живут в гармонии со своими интересами.– Может ли ребенок сам решать, кем ему стать? Вот главный вопрос! Только так и следует поступить! Ребенок действительно должен принимать решения сам, а родители могут выступать в качестве ресурса – поддерживающего, информационного, компетентного, – поясняет психолог. – Поверьте, в кабинете психолога достаточно студентов второго и третьего курсов, до которых дошло – это не их призвание! Они поступили, но у них внутренняя ломка: «Я понял, это не мое». Это несчастный человек с потухшими глазами.И все же, вашему выпускнику исполнилось 15-17 лет. Любой родитель скажет: «Ну какой с него взрослый, он же совсем ребенок!». Тем не менее взрослый вопрос подоспел, нужно выбрать профессию, поступать в ссуз или вуз. Как поступить?Сложный выбор для большого ребенкаМногодетная мама, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова убеждена, что выбор профессии ребенок должен делать сам, а задача взрослого – помочь ему определиться в жизни.– Чаще всего выбор родителей за ребёнка приводит к общей неудовлетворенности. Ребёнок не получает удовольствия от нелюбимой работы, родители - переживают за отсутствие у него карьерного роста. Может он так и проработает всю жизнь по профессии, выбранной за него, но будет ли он при этом счастлив – спорный вопрос. Задача родителей - в нужный момент подсказать о доступных инструментах, рассказать о действующих в области проектах, подключить профессиональных психологов и профориентологов. Здоровое сотрудничество в этом вопросе – идеальный вариант, считает она.Наш эксперт Юлия Лукашенок подсказывает собственную методику беседы с большим ребенком. Разумеется, для начала стоит спросить, какой предмет в школе ему больше всего нравится. Но дальше необходимо направить школьника к жизненным ситуациям. Помогут вопросы:Как ты видишь свое рабочее место и свой рабочий график?Это командировки или график два на два? Коллектив или отдельный кабинет?Ходишь на работу в деловом костюме или в джинсах и свитере?Большинство подростков такие вопросы вводят в растерянность, становится понятно, что их представление о работе сильно отличается от реальной взрослой жизни. Один из действенных способов помочь ему с выбором – сходить на экскурсию на производство, чтобы ребенок своими глазами увидел, «пощупал» профессии. Бывает и такое, что там может встретиться яркий пример для подражания, и подросток загорится мечтой.Как убедиться, что ребенок делает верный выбор профессии? Тут все просто, утверждает психолог. Ребенок делает правильный выбор, когда он радуется: он знает, говорит о перспективе профессии, он здесь на старте, а видит финиш, как он будет реализован.