Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 декабря 2020 года: стало меньше моноинфекционных госпиталей

В Тюменской области стало меньше моноинфекционных госпиталей. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 20 911 человек.

Всего зараженных: 20 911.

Количество смертей: 172.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени медики спасли 72-летнюю местную жительницу, которая поступила в моноинфекционный госпиталь с 48-процентным поражением легких и давлением 240/130. Бабушка не всегда следовала рекомендациям кардиолога и пропускала прием препаратов. Чтобы ее состояние не ухудшилось до критической отметки, требовалась коррекция лекарственной терапии. После этого пожилой человек пошел на поправку. Для этого к сложной пациентке пригласили специалиста из Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра.

В селе Большое Сорокино закрыли моноинфекционный госпиталь, перепрофилировав койки под общетерапевтические. Медицинские учреждения здесь потихоньку переходят на прежний режим работы: эпидемиологическая ситуация в этом регионе стабилизировалась.

Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: женщина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 68 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 172 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии – 20 911), 156 человек выздоровели (за весь период – 19 586), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 238 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 490 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровели 2 176 100 человек.