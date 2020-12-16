Тюменских родителей и педагогов пригласили стать участниками всероссийского форума о подростках

«Комсомольская правда» – Тюмень» провела круглый стол, посвященный предстоящему мероприятию.

6 февраля тюменские родители и педагоги могут присоединиться к всероссийскому онлайн-форуму «В ЭФИРЕ». 15 декабря «Комсомольская правда» – Тюмень» провела круглый стол, посвященный предстоящему мероприятию. В ходе трансляции организаторы рассказали, что именно приготовили для его участников, а приглашенные эксперты дали советы, как выстраивать отношения со своими детьми.

В круглом столе «Форум «В ЭФИРЕ»: известные родители и педагоги раскроют секреты воспитания подростков» приняли участие партнеры и спикеры мероприятия. Они рассказали, почему считают важным поддержать этот форум и какие полезные знания смогут получить взрослые, присоединившись к онлайн-трансляции.

Как отметила автор и организатор форума о подростках «В ЭФИРЕ», руководитель ТГДОО «Республика неугомонных» Мария Денисенко, в вопросах построения взаимоотношений между родителями и их детьми в переходном возрасте главная проблема – в коммуникациях.

– Это мы поняли, проводя всевозможные программы по сплочению, верёвочные курсы для подростков. Действительно, у каждого в голове своя картина мира. У взрослых – одна, у детей – другая. Именно поэтому в основу форума легла ключевая тема – это построение гармоничных отношений с подростками, – пояснила Мария Денисенко.

Спикер также объяснила, почему форум ориентирован в том числе и на педагогов. Сегодня у профессионального сообщества есть сложности в общении с родителями, особенно в период перевода школьников на удаленку. В ходе подготовки к форуму организаторы пообщались с родителями и учителями, выявив общую проблему – отсутствие взаимопонимания с детьми в переходном возрасте.

– Мамы и папы хотят, чтобы ребенок продолжал доверять им. Подросток же проходит процесс сепарации (отделения от родителей). Он стремится жить самостоятельной взрослой жизнью. Сюда накладывается отсутствие понимания со стороны взрослых, активное пребывание в социальных сетях, дурная компания, появляются дурные пищевые привычки, – рассказала Мария Денисенко.

Спикер подчеркнула, что ее задача как организатора форума – помочь родителям как-то синхронизироваться с ребенком, поймать одну волну. Найти и дать ответы на индивидуальные вопросы родителей нацелены и свыше 20 спикеров мероприятия.

Один из них – Екатерина Громова – руководитель психологического центра «Маяк». Семейный психолог с опытом работы более 13 лет также приняла участие в онлайн-трансляции и дала несколько прикладных советов.

– Действительно, в переходном возрасте взрослый перестает быть авторитетом для ребенка. Авторитетной становится среда вокруг него, это предсказуемое явление. Подростку хочется соответствовать сверстникам. Он не хочет слушать родителей, и это понятно: советы взрослых не всегда применимы на детскую подростковую жизнь. Как следствие, ребенок начинает ощущать одиночество, – пояснила Екатерина Громова.

Эксперт подчеркнула, что в этот период очень важно общаться с ребенком. Без обесценивания его проблем с высоты своего жизненного опыта, но с уважением. Родителю подростка следует руководствоваться моделью поведения вожатого, который выступает и в качестве наставника, и в качестве друга.

Важность умения слышать своего ребенка и выстраивать с ним диалог отметил инвестор проекта, основатель компании «РЕМГИДРОСТРОЙ» Владислав Самойлов. Как отец подростков он признался, что со своими дочерьми прошел совершено две разные истории.

– Если с первой дочкой все было гладко, и я вообще не понимал разговоров людей о переходном возрасте, то с младшей осознал это. Вроде знаешь своего ребенка, и вдруг перед тобой совершенно другой человек, который на все твои вопросы отвечает «нормально», – поделился своей историей спикер.

По его мнению, не совсем правильно рассуждают и те, кто считает, что достаточно иметь два-три приема выстраивания отношений с подростком, и все будет нормально. Вопрос воспитания сложнее, требует определенных знаний, которые родители смогут получить на форуме «В ЭФИРЕ», уверен Владислав Самойлов.

– Важно в переходный период сохранять спокойствие, не переходить в агрессию. От этого зависит будущее ребенка. Уверен, что спикеры форума смогут дать полезные советы, поделятся личным опытом и смогут помочь другим родителям, – подытожил спикер.

Отметим, тема подросткового взросления в современном мире остается не только актуальной, но и злободневной. С развитием информационных технологий у подрастающего поколения стало гораздо больше возможностей для развития, но и больше подстерегающих их опасностей. Как помочь подросткам с ними справиться, тюменцы могли узнать, став участникам форума «Семья& RocketForum online», прошедшего в конце ноября на сайте для тюменских родителей «Детки». Одним из модераторов площадки выступила депутат Тюменской областной думы, координатор проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

– Я очень рада, что Тюменская область становится генератором семейных образовательных проектов для всей страны, – рассказывает Елена Витальевна. – Конечно, мы никогда не решим всех проблем в коммуникациях между родителями, детьми и педагогами. Эта тема вечна, хотя существенно меняются нюансы и поводы для противостояний. А вот благодаря таким образовательным площадкам мы можем сделать общение между поколениями максимально эффективным и экологичным. Форум «В эфире» как раз об этом!

Напомним, трансляция круглого стола «Форум «В ЭФИРЕ»: известные родители и педагоги раскроют секреты воспитания подростков» прошла на официальном сайте «Комсомольской правды» – Тюмень» и в официальных сообществах издания 15 декабря. Полное видео доступно также в популярном паблике «Тюмень» в соцсети «Вконтакте».