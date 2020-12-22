Взяли случайно и упустили: похитивший 150 миллионов мошенник сбежал из участка через парадную дверь

Инспекторы задержали нефтеюганца, который находится в федеральном розыске с 2018 года Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Комическая и в то же время странная история произошла накануне в Тюмени. Полицейские задержали числившегося в федеральном розыске преступника. Случилось это днем в районе Воронинских горок: именно там инспекторы ГИБДД остановили иномарку «Киа Спортейдж» для проверки документов. Водитель кроссовера документы предъявил, а вот его пассажир отказался. Тогда обоих мужчин задержали и доставили в восьмой отдел полиции.

Там полицейские сфотографировали задержанных, взяли у них отпечатки пальцев, после чего посадили в коридоре до выяснения обстоятельств, сообщает анонимный источник.

Похоже, пассажир оказался опытным беглецом. Пока полицейские выясняли тайну его личности, хитрый мужчина решил сбежать из участка. В здание вошел сотрудник, открыл магнитную дверь и пошел по своим делам, а в это время оперативник помещал в «обезьянник» задержанного. Воспользовавшись моментом, наследивший в Нефтеюганске мужчина подошел к еще не закрывшейся двери и ушел восвояси через парадную дверь.

Позднее выяснилось, что инспекторы задержали 61-летнего преступника, который находится в федеральном розыске. По сегодняшний день он зарегистрирован в Нефтеюганске. В Югре местная полиция разыскивает его за экономическое преступление – его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Известно, что задержанный изрядно обогатился за чужой счет четыре года назад. Сбежавшего бизнесмена подозревают в присвоении более 150 миллионов рублей. Будучи соучредителем и генеральным директором строительной фирмы, сбежавший построил в Нефтеюганске многоэтажку и оформил ее в собственное владение как физлицо. Причем на строительство предприниматель получил от банка 80 миллионов рублей, еще 70 миллионов рублей вложили инвесторы.

Ни банк, ни инвесторы своих денег так и не увидели, а сам югорчанин скрылся в неизвестном направлении, оставив после себя колоссальные долги. Его имя в списке должников ФССП РФ числится с 2016 года. В том же году следователи Нефтеюганска возбудили против него уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») – в деле более десятка потерпевших. Подозреваемому так и не удалось предъявить обвинение, это планировали сделать заочно. Тогда-то он и попал в федеральный розыск.

КОНКРЕТНО

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что пока по этому поводу ничего сказать не могут, подробности будут известны позднее.