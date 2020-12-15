Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 декабря 2020 года: антирекорд по смертям, очаги коронавируса

В Тюменской области поставлен антирекорд по смертям. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 170 и составило 20 748 человек.

Всего зараженных: 20 748.

Количество смертей: 169.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 49 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 48 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 64 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; женщина, 63 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 53 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 169 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрировано 170 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 20 748), 152 человека выздоровели (за весь период – 19 430), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 3 800 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области по сравнению с прошлой неделей количество очагов коронавируса не изменилось. Таким образом, на сегодняшний день на контроле ведомства остаются три очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости ковидом в трех организациях. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

Тюменцам делают экспресс-тесты на коронавирус в областной клинической больнице № 2. Это касается пациентов, которых госпитализируют по экстренным показаниям.

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 813 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.