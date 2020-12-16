В Тюменской области робот обзванивает заболевших коронавирусом

Искусственный интеллект Фото: Виктория Стеблова

С недавних пор на помощь уставшему от коронавируса медицинскому персоналу поспешили IT-технологии. Так, в тобольской областной больнице № 3 робот помогает обзванивать различных пациентов. Чудо техники вежливо здоровается и сразу предупреждает: на все вопросы нужно отвечать только «да» или «нет». Ну, чтобы искусственному интеллекту было ясно и понятно. Кстати, имя роботизированному помощнику еще не придумали.

С телефонного номера провайдера Уралмикро (робот) автоматически передает ответы на вопросы анкетирования в медицинскую информационную систему. В это же время оператор поликлиники следит за поступлением информации с помощью специального отчёта по автообзвону, обрабатывает её и передаёт врачу, если состояние пациента вызывает опасения.

– С начала запуска дистанционного сопровождения с 25 ноября на автообзвон поставлено 424 человека, проведено 1 424 звонка. На 14 декабря 2020 года на автообзвоне стоит 201 пациент из различных категорий: болеющие коронавирусом, контактные и другие, – поделилась пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Реакция заболевших на наблюдение у электронного специалиста – положительная. Ведь перед началом дистанционного сопровождения врач получает согласие от самого пациента, что человек готов к общению с роботом.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ ПРИ РОБОТИЗИРОВАННОМ ОБЗВОНЕ ПАЦИЕНТОВ:

Робот:

– Здравствуйте, <Имя Отчество>. Просьба ответить на вопросы по оценке Вашего самочувствия. Варианты ответов: Да/Нет 1. В вашем самочувствии отмечается ухудшение? 2. В последние сутки вы отмечали повышение температуры выше 38? 3. В последние сутки вы отмечали повышение температуры выше 37? 4. Есть ли одышка, чувство нехватки воздуха? 5. Не снижалось ли ваше артериальное давление ниже 90 мм рт. ст.? 6. Есть ли вопросы по назначенной Вам терапии? 7. Заболел ли кто-то из совместно проживающих с Вами лиц? Спасибо. Напоминаем, в случае ухудшения самочувствия вы можете вызвать бригаду неотложной помощи 03, 103, 112 или врача на дом через портал государственных услуг.