Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 15 декабря 2020 года: тюменцев начали вакцинировать

Тюменцев начали вакцинировать. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 176 и составило 20 578 человек.

Всего зараженных: 20 578.

Количество смертей: 161.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 152 человека выздоровели (за весь период – 19278), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 3522 человека остаются под медицинским наблюдением, 2269 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 161 пациент с COVID-19.

В Тюменскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-V» для массовой вакцинации. Накануне, 14 декабря, были поставлены первые прививки медикам. Вакцина хранится и транспортируется при специальном температурном режиме. Одного флакона хватает на 5 человек. Перед применением вакцину необходимо разморозить и только потом использовать. Поэтому для прививки приглашают по пять человек, здоровых, не имеющих антител к коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 562 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 681 256 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровели 2 124 797 человек.