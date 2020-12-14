Будет на что посмотреть: звезда Playboy сыграла разлучницу в фильме ужасов «Приворот. Черное венчание»

Лидия Пономарева снялась в фильме ужасов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помните Лидию Пономареву, которая два года назад стала «Девушкой года – 2018» по версии Playboy? Так вот, сейчас Лида пробует себя в кинематографе и уже снялась в фильме ужасов «Приворот. Черное венчание». Несмотря на то что первая роль в кино эпизодическая, зрителям будет на что посмотреть (в прямом смысле).

Тюменка сыграла роль разлучницы, вставшей между главным героем, которого играет Константин Белошапка (сериал «Гранд») и его подругой. Известно, что сцена, в которой сыграла Пономарева, – эротическая.

Сюжет фильма крутится вокруг девушки Жени, которую бросает любимый мужчина. Она не может с этим смириться и при помощи гадалки проводит ритуал черного венчания. По мнению гадалки, так она приворожит суженого и он вернется. Удивительно, но Кирилл возвращается и любит Женю ещё пуще прежнего. Однако его страсть ежедневно превращается в одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ее ни с кем делить. Теперь Жене придется вернуть всё на круги своя, чтобы Кирилл не превратился в чудовище…

Режиссером фильма выступил Святослав Подгаевский – тот самый человек, снявший «Пиковую даму», «Русалку. Озеро мертвых», «Невесту», «Ягу. Кошмар темного леса» и другие отечественные фильмы ужасов. Помимо Пономаревой и Белошапки, в картине снялись Сабина Ахмедова, Илья Ермолов, Игорь Хрипунов и многие другие.

Премьера намечена на 18 февраля 2021 года. В ожидании премьеры можете посмотреть трейлер.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что 27-летняя госслужащая Анна Ануфриева, которая не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты, порадовала читателей мужского журнала Playboy откровенными фото. Аня долгое время лидировала в голосовании конкурса «Девушка года», но, увы, победу урвать не удалось. С работой тоже не повезло: после скандальных публикаций, всполошивших всё мужское население, ей пришлось покинуть своё место работы. Но Аня долго не горевала, а пошла и снова разделась. Правда, несчастья стали преследовать девушку: она заявила, что её выселяют из Тюмени. А ещё она лишилась квартиры, которая была куплена в ипотеку. В конце января стало известно, что Ануфриева всё-таки нашла работу в одном из тюменских визовых центров.

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