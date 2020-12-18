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Новогодняя выплата на детей 2020 в Тюмени: кому положена и как получить

Денежный подарок перечислят до конца декабря
Сергей Швецов
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Тюменцам объяснили, как получить новогоднюю единовременную выплату на детей до семи лет.

Тюменцам объяснили, как получить новогоднюю единовременную выплату на детей до семи лет.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как получить новогоднюю единовременную выплату на детей до семи лет. Ранее ее анонсировал президент Российской Федерации Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Специалисты регионального управления Пенсионного фонда отметили, что если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, то выплату предоставят автоматически на основе как раз этих поданных заявлений. Уточнение: по тем же самым реквизитам. Кстати, средства перечислят до конца декабря.

Если ранее родители не подавали заявление ни на одну из этих выплат, то это придется все-таки сделать, зайдя на портал госуслуг или в клиентской службе ПФР. Заявителю следует указать реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года.

Важно: выплату получит каждый ребенок. К тому же право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал. Опекуны также могут получить выплату. А вот откажут тем российским семьям, кто живет за пределами страны. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, им понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

В ведомстве также сообщили, что выплата не зависит от доходов семьи, и для ее получения не понадобится карта «МИР»: деньги перечислят на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.

Если выплата не приходит, то родители могут сообщить об этом через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

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