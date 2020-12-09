Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 декабря 2020 года: новогодним утренникам – быть! Но есть условие

В некоторых тюменских детсадах и школах могут пройти новогодние утренники. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 19 727 человек.

Всего зараженных: 19 727.

Количество смертей: 151.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 53 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 33 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 66 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии с тяжелой дыхательной недостаточностью и хронических заболеваний; мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 57 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончался 151 пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован 161 случай заболевания (всего с начала пандемии – 19 727), 384 человека выздоровели (за весь период – 17 828), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 395 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 269 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области 188 местных жителей привились «ЭпиВакКороной». Всего вакцину от коронавируса получат пятьсот добровольцев.

Общешкольных новогодних и рождественских праздников в Тюменской области не будет. Это связано с риском распространения новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 266 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 541 199 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровели 2 007 792 человека.