Что подарить на Новый год? Дед Мороз открыл тюменцам секрет душевных подарков от «Ростелекома»

Дед Мороз открыл тюменцам секрет душевного сюрприза. Фото предоставлено "КП".

Декабрь – время готовить подарки под новогоднюю ёлку. Однако хочется, чтобы сюрприз был и по-настоящему полезным, и приятным. Варианты телеком-подарков к Новому году «Ростелеком» представил на пресс-конференции 7 декабря. Удивительно, но онлайн-встречу посетил даже сам Дед Мороз!

– Несмотря на то, что я в возрасте, но современный! Очень скоро наступит самый любимый наш с детства праздник – Новый год! И сейчас наступает время задуматься о подарках. И пусть подарки будут разные – сладкие, вкусные и полезные. В своих письмах я заметил, что все чаще просят цифровые подарки. И в моем волшебном мешочке уже есть такие. Главное, чтобы каждый подарок дарил радость! – напомнил новогодний волшебник.

В тройке «умных» презентов – подарки для геймеров, путешественников и любителей уютно провести время дома.

Подарок № 1

Если бы в этот Новый год случилась история, как в комедии «Один дома», родители не оказались бы в такой жуткой ситуации. Да и все их соседи тоже! Ведь век умных технологий предлагает хозяевам установить видеонаблюдение в своем жилище. Директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Виктория Перова поделилась наблюдениями, что именно «умные» продукты, такие как инновационная система видеонаблюдения и видеосервис Wink, являются лидерами продаж компании в Тюмени на сегодняшний день. С помощью видеокамер пользователь может наблюдать за своим домом через мобильное приложение. Причем контролировать происходящее можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов и доступно только хозяину.

– Например, уехали в новогодние каникулы, допустим, в Сочи… Выстроили себе десятидневный архив наблюдения, и на ваш смартфон придут уведомления, если кто-то ненужный попал в кадр. В новогодние праздники многие уезжают: кто-то праздновать на дачу, кто-то уезжает поздравлять родителей, кто-то уходит к друзьям и оставляет квартиру, например, подрастающему поколению. Хотелось бы все равно контролировать, что происходит дома, – привела пример Виктория Перова. – Все больше людей приходит к нам из частного сектора, приобретают камеры видеонаблюдения, чтобы наблюдать за своими дворовыми постройками, курятниками. То есть применение нашего продукта достаточно широкое.

Подарок № 2

Представим, что все семейство решило провести Новый год дома. Но как при этом обойтись без просмотра любимых новогодних комедий – это же наша российская традиция! Только вот мама готовит, папа то и дело бегает в магазин, а тут еще дети постоянно отвлекают. Видеосервис Wink поможет киноманам не упустить любимые моменты в фильмах.

– Мы все смотрим «Иронию судьбы, или с легким паром!». Для меня Новый год не Новый год, если я не посмотрела этот фильм. И можно не бояться, что пропустим любимый момент в фильме: если нужно будет натереть яйцо сверху на селедку под шубой, мы можно поставить на паузу и вернуться к просмотру позже. Если же вдруг мы уехали куда-либо, задержались на работе и не успели посмотреть передачу, то всегда можем воспользоваться функцией архива. Архив трехдневный, – пояснила Виктория Перова.

Подарок № 3

Новогодние каникулы – десять дней «святого ничегонеделанья» – грядут! В это время геймеры страны обожают посвящать своему хобби все свободное время. Но главное, чтоб сеть не подвела, иначе лагов будет столько, что оливье не хватит, чтобы унять все негодование поклонника компьютерных игр.

Специально для геймеров «Ростелеком» и компания Huawei разработала домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта. Новое устройство даст вашему устройству приоритет для трафика и сократит время обмена данными с удаленными серверами. Роутер уже сейчас поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр.

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения роутера «Игровой RT-X», включая рассрочку. Работает роутер только на собственной сети PON.