Как и где учились тюменские артиллеристы в годы Великой Отечественной войны?

Одним из выпускников пятой Московской артиллерийской специальной школы стал уроженец поселка Большое Сорокино Владимир Дмитриевич Уграк – первый секретарь тюменского горкома КПСС в 1975-1978 гг.

В Тюменскую область в годы Великой Отечественной войны эвакуировали пятую Московскую артиллерийскую специальную школу. Было это 16 октября 1941 года. Благодаря смене локации спецшкола не только спаслась, но и подготовила множество бойцов в ряды Красной армии. Повезло стать курсантами таких военных эвакуированных на Урал училищ и жителям нашего региона.

Одним из выпускников пятой Московской артиллерийской специальной школы стал уроженец поселка Большое Сорокино Владимир Дмитриевич Уграк – первый секретарь Тюменского горкома КПСС в 1975–1978 гг. Владимир Дмитриевич после девяти классов сорокинской школы поступил в спецшколу, которую тогда, осенью 1941-го, эвакуировали в Ишим. Воспитанники артспецшколы изложили свои воспоминания об этом времени в сборнике «По зову Родины и сердца». По их словам, эшелоны больше месяца доставляли из Москвы в Ишим учеников, преподавателей, учебное оборудование, по пути пропуская на фронт военные составы.

В этой же школе учился ныне полковник в отставке – Лев Яковлевич Черняховский. Получив в 1942 году аттестат зрелости и направление для продолжения учебы в военном артиллерийском училище, он, как пишет в письме, «пошел защищать Родину на фронт». Москвич, фронтовик с теплотой описывает «посильную помощь и заботу Ишима», где учился в десятом классе, знакомился с ровесниками, купался летом в реке, бегал на танцы… Выпуск весной 1942-го был первым.

За время эвакуации в Ишиме школа трижды меняла адреса. Сначала будущие артиллеристы заняли два деревянных здания. Одно – двухэтажное – на полпути от станции до города отдали под жилую казарму. Комнаты не очень большие, но в каждой поместился один взвод. Второе здание использовалось под учебные классы, но и в нем по ночам устраивались спальные места учащихся третьей батареи. К осени 1942 года школа получила под жилое казарменное помещение двухэтажное кирпичное здание почти в центре города. А весной 1943 года школа получила помещения бывшей бурсы, то есть педагогического училища (ныне корпус Ишимского государственного педагогического института на улице Ленина, 1). Там-то и учился герой нашей публикации Владимирович Дмитриевич Уграк.

В ту пору, как и всех его сокурсников, Уграка звали «спецом» – так звали всех воспитанников спецшколы, потому что кроме общешкольного образования они получали специальную военную подготовку по артиллерии. Для этого в летнее время в окрестностях Ишима проводились лагерные сборы с палаточным городком, тактическими занятиями, стрельбами, спортивными соревнованиями. Ишим подготовил военным училищам, Родине, фронту три выпуска «спецов».

Получив аттестат об окончании среднего образования, с июля 1944 года Уграк был курсантом Одесского ордена Ленина артиллеристского училища им. М.В. Фрунзе. Ехать далеко от дома тоже не пришлось, всего в соседний регион – училище до декабря 1944 года было в эвакуации в Сухом Логе. Сам он мало рассказывал о той учебе, родные помнят только, что сначала он служил где-то в Еланских лагерях, а потом уже оказался в Сухом Логе. Восстановить путь тюменского артиллериста помогли мемуары другого курсанта одесского училища Бориса Чиркова.

– Из Нижнего Тагила на поезде через Свердловск нас привезли в город Камышлов, а оттуда всех новобранцев пешим порядком отправили в Еланские лагеря. Лагерь представлял собой огромный военный городок, расположенный на большой территории соснового бора и размещался в землянках, которые были оборудованы нарами на 10 – 12 человек. Распорядок дня был в лагере напряженный, много внимания уделялось стрелковой подготовке. Младшие командиры муштровали новобранцев строевой подготовкой, учили боевым действиям на местности, обучали, как надо действовать в бою штыком и прикладом. Молодые солдаты копали окопы, траншеи и рвы, дневалили, занимались лесозаготовкой и прочими делами военной подготовки, – рассказывает в мемуарах Чирков.

После месяца обучения новобранцев отправляли в ряды действующей армии, каждый день ровно в шесть утра под аккомпанемент духового оркестра, который играл марш «Варшавянка».

– Это придавало торжественность и вызывало особую щемящую грусть в груди у уходящих на фронт, а также у остающихся в лагере. Это повторялось каждое утро, и каждый из нас представлял, что его ожидает впереди. И все мы ждали своей очереди, – вспоминает автор.

Новеньких привозили круглосуточно и размещали в только что освободившиеся, но еще не успевшие проветриться, землянки. Спустя месяц такой напряженной подготовки к войне Чирков и другие его сокурсники отправились в одесское училище. Было это неожиданно и совсем необычно, как это делалось при отправке новобранцев на фронт. Их собрали после обеда по тревоге – человек сто, а может, и больше, и объявили, что все желающие из стоящих в строю, будут отправлены в артиллерийское училище.

– На сборы дали 30 минут, мы собрали свои котомки, сдали нары дневальному и через полчаса пешим строем, с вещами за плечами, двинулись в далекий поход. Предстоял ночной переход на расстояние 50 километров. Весь строй новобранцев по списку передали «покупателю» – так называли лейтенанта из артучилища, который нас отобрал в лагерях. Новобранцы из лагерей шли серой колонной, поднимая пыль на разбитом большаке, в сторону Сухого Лога, где располагалось артиллерийское училище имени Михаила Васильевича Фрунзе, эвакуированное из города Одессы. Чем дальше мы уходили из лагерей, тем глубже осознавал я происходящее событие, – вспоминал артиллерист.

Одесское артиллерийское училище было эвакуировано из Одессы в конце 1941 года на Урал в поселок Сухой Лог. Там училищу предоставили в специальной зоне бараки, в которых прежде содержали заключенных. Зона была огорожена забором и имела большой плац для спортивных занятий и строевой подготовки. Учебные артиллерийские орудия разместили в парке на окраине поселка.

– Нас, только что прибывших в училище, на период сдачи экзаменов временно разместили всех в одном бараке. Предстояла очень ответственная пора: или сдать экзамены и стать курсантом училища, или обратный пеший марш в Еланские лагеря и с очередной ротой пехоты на фронт под звуки «Варшавянки». Все мы, конечно, хотели первого и к экзаменам готовились очень серьезно, хотя сроки на подготовку были сжатые. На все предметы, которые полагалось сдать при поступлении, отводилось две недели. У нас были консультанты, помогали будущие преподаватели, да и мы помогали друг другу. Основная масса новобранцев экзамены выдержала, и они были зачислены в училище. Но некоторым пришлось маршировать обратно в Еланские лагеря. Только после зачисления в училище нас повели в баню. Наконец-то мы отмыли всю накопившуюся грязь. А после, в предбаннике, нам выдали новое солдатское белье и армейское обмундирование, которое на ком-то свисало, а кому-то было в натяг. На ноги выдали ботинки с обмотками, на голову – пилотку, – рассказывал Чирков.

Сам он отправился на фронт, а вот наш герой Уграк в боевых действиях так и не побывал. Из одесского училища в апреле 1946-го Владимир Дмитриевич демобилизовался по состоянию здоровья. В боях красноармеец не участвовал, не было у него ранений или контузий – только сильное воспаление легких с осложнениями, от которого пришлось долго восстанавливаться. Из-за болезни Уграку дали третью группу инвалидности, с этим и вернулся в Большое Сорокино. Дома лечился еще полгода. А медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Уграк получил, как и все красноармейцы, в 1946 году.

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