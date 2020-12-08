Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 декабря 2020 года: актеры ТБДТ готовят новогодние сказки после карантина

Актеры ТБДТ готовят новогодние сказки после карантина. Фото - tdt.kto72.ru.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 19 566 человек.

Всего зараженных: 19 566.

Количество смертей: 145.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени после карантина открывается Большой драматический театр. Зрителей ждут на новогодние праздники.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 145 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 938 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровели 1 981 526 человек.