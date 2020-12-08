«Так и шею сломать себе можно»: в Тюмени появилась горка с «лежачим полицейским», но кататься на ней пока нельзя

В Тюмени появилась горка с «лежачим полицейским». Скриншот из видео.

В Затюменском экопарке появилась горка с «лежачим полицейским». Один из детей уже опробовал сооружение и… чуть не сломал себе шею. Правда, как позже выяснилось, ребятишкам кататься там пока нельзя – горку попросту не доделали.

– Интересно, о чем думали те, кто это сделал? Суровые горки для суровых детей... Так же шею сломать можно. Берегите своих детей! Интересно, а на Цветном бульваре тоже горки сделают с лежачими полицейскими... Вообще непонятно для чего, наверное, чтобы скорость не превышали, – возмущался в социальных сетях горожанин, выложив в доказательство видео с инцидентом. На нем видно, как ребенок катится с горки на пластиковых ледянках, доезжает до препятствия изо льда и делает сальто, едва не свернув себе шею.

Подписчики паблика, где и появилось видео, согласились с автором.

– Девушка 19 лет вчера там копчик отбила. Ехала по этой горке с трехлетним ребенком. Малыш жив, не пострадал, а девушку увезли в травмпункт. Горка не соответствует требованиям безопасности, – возмущаются тюменцы.

Однако в администрации города успокоили. Оказалось, что ни детей, ни взрослых на этой горке быть не должно. По крайней мере, пока.

– Обратите внимание, что горка не готова для того, чтобы на ней катались. При наступлении отрицательных температур будет проведена работа по качественной заливке верхнего слоя. На тот момент, когда дети начали там кататься (вместе со взрослыми), горка была закрыта, скаты и подходы к ней тоже, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Остается надеяться, что горожане, узнав, в чем тут дело, перестанут кататься в экопарке до того момента, пока специалисты не зальют качественно горку. Иначе без беды не обойтись.