Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 декабря 2020 года: тюменцев не хотят пускать на корпоративы

Тюменцев не хотят пускать на корпоративы. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 19 406 человек.

Всего зараженных: 19 406.

Количество смертей: 144.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 376 человек выздоровели (за весь период – 17064), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 351 человек остается под медицинским наблюдением, 2 344 человека находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 144 пациента с COVID-19.

Тюменские ЗАГСы продлили ограничения до 15 января. Государственная регистрация заключения брака в присутствии не более 10 участников церемонии также продлена.

Тюменцам рассказали, как безопасно встретить Новый год и Рождество. В эти дни горожанам необходимо быть особенно внимательными не только к своему здоровью, но и окружающих.

Тюменцам разъяснили правила действия программ по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Местным жителям, переболевшим ковидом, и контактным уже выдали препаратов на 17 миллионов рублей.

В Тюменской области остается всего три очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – это три организации. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 850 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровели 1 956 588 человек.