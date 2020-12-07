Не только мамы: почти двести тюменских пап ушли в декрет

Почти двести тюменских пап ушли в декрет. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в декрете сидят не только мамы, но и папы, и даже бабушки и дедушки. Так, в регионе 194 отца решили ухаживать за своими детками.

Известно, что семья решает самостоятельно, кто из родственников будет находиться в отпуске по уходу за ребенком со дня его предоставления и до момента, когда ребенку исполнится полтора года. Дело в том, что такой отпуск предоставляется только одному члену семьи.

– В Тюменской области 194 папы решили ухаживать за своими детками. Помочь в воспитании внуков решили 96 бабушек и 4 дедушки, – рассказали в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

В ведомстве уточнили, что в декабре 11 044 местным жителям, кто осуществлял уход за ребенком, выплатили пособий на сумму свыше 146 млн рублей.