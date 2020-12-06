Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 декабря 2020 года: 17 пациентов – на ИВЛ

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 19 241 человек.

Всего зараженных: 19 241

Количество смертей: 143

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года

Оперштаб региона сегодня сообщил о 163 случаях заболевания за минувшие сутки (всего с начала пандемии – 19 241). В том числе заболели 12 детей. Под медицинским наблюдением находится 2 351 человек, 17 пациентов – на ИВЛ. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 143 пациента с коронавирусом.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Кроме того, с выздоровлением выписали 401 человека (за весь период – 16 688). 2 310 человек в нашем регионе находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 342 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровели 1 937 738 человек.