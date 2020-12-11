Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 декабря 2020 года: больше 20 тысяч заболевших, 160 умерших

В Тюменской области больше 20 тысяч заболевших, 160 умерших. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 20 058 человек.

Всего зараженных: 20 058.

Количество смертей: 160.

Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 168 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 20058), 377 человек выздоровели (за весь период – 18586), 12 детей заболели (из общего числа заболевших); 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 269 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались: женщина, 46 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 53 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 58 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 160 пациентов с коронавирусом.

В Тюмени Ленинский районный суд назначил административные наказания банку и двум крупным магазинам. Юридические лица оштрафовали за «ковидные» нарушения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области опровергли ранее опубликованное в средствах массовой информации сообщение о том, что они просили волонтеров внедряться на закрытые новогодние вечеринки. Это нужно якобы для того, чтобы впоследствии провести рейды в этих заведениях совместно с полицией. Также СМИ писали, что поиски таких мероприятий якобы будут вестись даже в интернете.

За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 613 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 171 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 597 711 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, выздоровели 2 059 840 человек.