Афиша на выходные в Тюмени – 2020: куда сходить 5 и 6 декабря 2020 года

Зимняя Тюмень Фото: Виктория Стеблова

Впереди нас ждут выходные. А это значит, что есть время, которое мы можем провести в кругу близких для нас людей. Для этого прекрасно подойдут различные заведения с вкусной едой и уютной атмосферой. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает тюменцам весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные – 5 и 6 декабря 2020 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

Мастер-класс по изготовлению сувенирного валенка «Эх, валенки!»

Стоимость: 250 рублей с человека.

Когда: 5 декабря в 15.00.

Где: исторический парк «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).

Запись: +7 (3452) 68-11-11.

Все участники мастер-класса узнают историю появления зимнего сапога, сколько килограммов шерсти понадобилось для изготовления самого большого валенка в России, что такое валенухи. И, конечно же, сами научатся катать валенки!

Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Романтические истории императорского дома»

Стоимость: 700 рублей с группы от 1 до 5 чел.

Когда: 5 декабря в 14.00 и в 16.00 (по предварительной записи).

Где: исторический парк «Россия – моя история».

Запись: +7 (3452) 68-11-11.

В ходе экскурсии вам расскажут о прекрасных дамах, которые покорили сердца императоров, о красивых и трагичных историях любви, а также о том, кто из российских монархов впервые устроил для своей возлюбленной новогодний праздник и разрешил украсить ель!

Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Тобольский вояж»

Стоимость: 2 300 рублей – взрослые, 2 100 рублей – дети, пенсионеры.

Когда: 5 декабря в 8.00.

Где: старт от ДК «Строитель» (ул. Республики, 179).

Бронь: +7 (9044) 93-70-88, +7 (905) 826-35-20.

Экскурсовод расскажет интересную информацию о каждом селе от Тюмени до Тобольска, которые встретятся на вашем пути. Посетите абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь и кремль. Также вы увидите Софийско-Успенский и Покровский соборы, посетите смотровую площадку Тобольского кремля с великолепной панорамой на Нижний город.

Фото: Visit Tyumen

Экскурсия «Тобольск + косторезная мастерская»

Стоимость: 2 350 – 2 500 рублей.

Когда: 5 декабря в 7.20.

Где: выезд от остановки «ДК Строитель».

Контакты: +7 (3452) 290-223.

Старинный сибирский город Тобольск широко известен в мире как один из центров художественной резьбы по кости России.

Во время экскурсии вы узнаете секреты создания резного изделия из кости. А также сможете увидеть основной производственный цех, где, собственно, и возникает резная скульптура.

Фото: Visit Tyumen

Вечерняя экскурсия «Ночь. Улица. Фонарь... Автобус»

Стоимость: 250 рублей – 1-й этаж, 350 рублей – 2-й этаж; дети до 14 лет на втором этаже – 250 рублей.

Когда: 5 декабря в 17.30 и 19.00.

Где: старт экскурсии от остановки «Набережная».

Бронь: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

Вы увидите город с необычной стороны, созерцая огни неоновых фонарей на мосту Влюбленных и набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти. А также сможете оценить классические формы Тюменского драматического театра и, конечно же, узнать интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о «козах-бальмонтистках», о самых известных людях нашего края.

Фото: Visit Tyumen

II Всероссийский детский театральный фестиваль света и тени

Когда: с 5 по 6 декабря.

Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а).

В рамках фестиваля тюменцы и их дети познакомятся с актуальным детским театром теней и кукол из разных городов России. Фестиваль подарит волшебную атмосферу, благодаря которой дети смогут попасть в настоящую сказку, а родители вернутся в детство.

Программа состоит из онлайн- и офлайн-форматов. Это спектакли, лекции, мастер-классы, обсуждения постановок со зрителями и с психологом.

География фестиваля: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Калининград.

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «Согласие да лад»

Когда: 5 декабря в 17.00.

Где: ул. Орджоникидзе, 47.

Стоимость: 140 рублей с человека.

Свадебные традиции и обряды славян, игра в горелки, приданое и «шкатулка жениха» – это всё ожидает вас на экскурсии. Также вы пройдете викторину и узнаете, что такое «вено», «заучины» и др.

Фото: Афиша Тюмень

Спектакль «Кукольный дом»

Когда: 5 декабря в 18.00.

Где: театр «Ангажемент», ул. Олимпийская, 8а.

Стоимость: 600 рублей.

В спектакле вы увидите историю свободы человеческой личности.

Действие в спектакле разворачивается перед Рождеством в доме Хельмера. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности.

Фото: Афиша Тюмень

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

Спектакль-тусовка «Ой хой»

Когда: 6 декабря в 19.00.

Где: «Контора пароходства», ул. 25 Октября, 23а.

Стоимость: 300 рублей.

Спектакль о культуре жизни 90-х: «потерянное поколение», леопардовые лосины, спортивные костюмы, косухи, девчонки, разборки на районе, атмосферная музыка («Сектор Газа» и «Руки вверх»), песни под гитару, тачки прямиком из того времени.

Фото: Афиша Тюмень

Концерт презентация дебютного альбома Глеба Дроздовского «+25»!

Когда: 6 декабря 18.00.

Где: 25 Октября, 23а, стр. 1, «Контора пароходства».

Глеб Дроздовский – автор песен, композитор, аранжировщик с 15 летним стажем. Вас ждут песни в стиле поп и романтик-рок. Мероприятие для всех, кто любит музыку, особенно в стиле 80 – 90-х годов.

Тур выходного дня «В гости к народам Севера»

Стоимость: 1 500 рублей с человека, вместе с ужином – 2 700 рублей с человека.

Когда: 6 декабря.

Подробности и бронь: 8 (3452) 45-56-00.

Вас ждут хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Вы собственноручно испечете хлеб в печи, сделаете берестяную ложку, которой будете кушать северные ягоды, угоститесь ароматным травяным чаем.

Фото: Visit Tyumen

Концерт SYNTHEZZA LIVE ORCHESTRA

Когда: 6 декабря в в 18.00.

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, ул. Советская, 63.

Стоимость: 500 рублей.

SYNTHEZZA – профессиональная команда музыкантов, исполняющая разностилевую музыку с электронным звучанием.

В этот воскресный вечер вы услышите всемирно известные хиты в авторских аранжировках, где электронное звучание будет в унисон со струнным квартетом!

Фото: Афиша Тюмень

Экскурсия «Тюмень советская»

Стоимость: для взрослых – 1 400 рублей, для детей – 1 200 рублей.

Когда: 6 декабря в 15.00.

Бронь по телефонам: +7 (3452) 61-32-90, +7 (3452) 61-22-90.

Экскурсия посвящена советской эпохе. Действие будет разворачиваться в легендарной гостинице, которая существует в Тюмени с 1973 года. Вы окунетесь в жизнь и быт обычных советских людей, продегустируете напиток предприятия «Абрау-Дюрсо» и встретитесь с персонажами из советского прошлого Тюмени.