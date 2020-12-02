В Тюмени хирурги сшили пациенту новый язык из лоскута со спины. Фото - Ирина Литвиненко, пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».

В Тюмени хирурги сотворили настоящее чудо, восстановив пациенту вырезанный из-за серьезной болезни язык. Ранее мужчине поставили неутешительный диагноз «злокачественное новообразование языка 4 стадии», а без хирургического вмешательства тут не обойтись: опухоль распространилась на весь орган.

– Движения языка осуществляют мышцы его корня, работу которых, в свою очередь, обеспечивают нервные окончания. Учитывая то, что нам пришлось удалить язык вместе с корнем, для реконструкции органа недостаточно пересадить обычный кожно-мышечный лоскут – он просто не будет двигаться и не сможет полноценно выполнять функции языка, – объяснила заведующая онкологическим отделением № 2 Юлия Шубина.

Как отметили в «Медицинском городе», для того, чтобы пациент смог вернуться к полноценной жизни после пройденного лечения, хирургам было необходимо пересадить ткань, сохранив в ней нервные структуры. Справиться со сложнейшей задачей помогло современное оборудование.

– Для формирования нового языка мы выделили кожно-мышечный лоскут со спины вместе с питающими его сосудами и нервом, выходящим из подмышечной впадины. Также выделили подъязычный нерв, выходящий из основания черепа, и сосуды на шее. Все выделенные нервы и сосуды сшили между собой под микроскопом. Таким образом, в пересаженную ткань стала поступать кровь и нервные импульсы, а мы добились двигательной функции сформированного нами языка, – рассказала детали операции, которая длилась порядка десяти часов, Юлия Шубина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские онкологи восстановили язык пациенту с последней стадией рака. Однако перед этим важный орган сначала пришлось отрезать, оставив лишь корень.

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