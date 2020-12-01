«Каждый вкладывает свое»: тюменский визажист – о работе в пандемию, самозанятости и о важности создания гармоничного образа

Тюменский визажист — о работе в пандемию, самозанятости и о важности создания гармоничного образа. Фото - pixabay.com.

Юбилей или свадьба, поход в ресторан, фотосессия – в жизни любого человека есть моменты, которые хочется сделать незабываемыми. Для особенных событий и для повседневной жизни очень важно создание гармоничного образа. Однако далеко не все способны самостоятельно найти свой стиль.

Тюменский визажист-имиджмейкер Ольга Позднякова – основатель студии OLTi и дипломированный визажист с девятилетним стажем. Она участвует в таких масштабных проектах, как Superwoman, ведет несколько авторских курсов и помогает девушкам и женщинам продумать образ до мелочей.

Она рассказала порталу Megatyumen.ru об особенностях работы имиджмейкера, о влиянии пандемии коронавируса на сферу визажа и о том, как через внешний образ можно выразить внутреннее состояние человека.

– Как пришла идея заняться своим делом?

– Раньше я работала бухгалтером, но это не приносило мне никакой радости. Рост в фирме был ограничен, и в конце концов я решила уйти, что называется, в свободное плавание. В своем деле, самое классное, что ты не зависишь ни от кого. Например, в любой момент можешь между клиентами взять себе свободное время.

– В чем преимущество самозанятости?

– Я сразу решила, что буду оформлять официально свою деятельность. Мне помог опыт в бухгалтерии, по крайней мере я не боялась налогов. На самом деле, у самозанятости достаточно плюсов, особенно для начинающего предпринимателя. Можно не устанавливать кассу, необходимо только прикрепить карту в приложении «Мой налог». Никаких отчетов, всё максимально просто и удобно. Самозанятость очень хорошо подходит для старта, когда собираешься погружаться в какую-то деятельность серьезно, а не в качестве подработки. Но всё зависит от дохода, и если сумма в год превышает определенную, тебе нужно переводиться на другой налоговый режим.

– Ощущается ли конкуренция среди визажистов в Тюмени?

– В Тюмени достаточно большая конкуренция, много хороших профессионалов. Но у каждого – свой клиент. Это можно сравнить с борщом: вроде рецепт один и тот же, а готовят всё равно все по-разному. Так и с макияжем. Техника, казалось бы, одна, но каждый вкладывает свою душу и свое видение. Если поставить десять визажистов и сказать: «Сейчас мы делаем макияж по классической схеме», у всех результат будет отличаться. У меня есть и свои фишки по привлечению клиентов. Например, девушка заказывает визаж и может получить бесплатную консультацию по имиджу. Когда женщина уходит счастливая, понимает, что сама себе нравится, – наверно, из-за таких эмоций я и работаю.

– Расскажите подробнее о своей работе.

– Помимо визажа, я создаю онлайн-школу, которая даст возможность работать с девушками и женщинами по всей России. Вообще, в этой области мало знания базовых техник. Нужно учитывать индивидуальные особенности, так как даже самый модный и трендовый макияж подходит не всем. Я хочу соединять внутреннее состояние человека с внешним, и в этом мне помогает специализация имиджмейкера.

– Чем занимается такой специалист?

– Сейчас время изобилия одежды различных брендов, и у многих возникают сложности. Мы вроде понимаем, что нам нужно, но когда приходим в магазин, начинаем теряться. Благодаря обучающим программам любая женщина может среди огромного вороха одежды быстро найти то, что ей нужно. Есть шопинг-стилисты, которые ходят по магазинам с клиентом и подбирают вещи сами, но это не мое. Мне интересно именно обучить, чтобы женщина могла уже без дополнительных консультаций специалистов понимать себя, свой образ. Такое обучение дает клиентке в первую очередь уверенность. С базой полученных знаний она сама сможет определиться с выбором, не сомневаясь и не спрашивая совета у родственников и подруг, которые часто руководствуются своими субъективными вкусами. Моя концепция – не привязывать к брендам, а научить через понимание цветовой гаммы, материала, ткани и текстуры подбирать нужное. Очень важно, чтобы в образе не было никакой дисгармонии.

– Конкурируют ли визажисты не только с профессионалами, но и с любителями? Ведь многие думают: зачем платить за курс, если можно посмотреть обучающие видео на Youtube, где пошагово рассказывают, как наносить макияж.

– После бесплатных курсов на Youtube все говорят: «Вроде повторяю всё в точности так же, но результата как на картинке не получается». И этому есть простое объяснение: индивидуальные особенности, которые не учитываются в онлайн-уроках, рассчитанных на широкий круг зрителей. Чтобы грамотно применить чужие советы, очень важно знать и понимать пропорции и особенности именно своего лица. Иначе макияж «не ляжет». Однажды я проводила мастер-класс, где показывала все ошибки в макияже, которые может совершить женщина. Мы разделили лицо модели на две части, и я показала, как правильно, а как делают все. И оказалось, что даже продвинутые в визаже девушки совершают самые типичные ошибки, которые значительно влияют на итоговый результат.

– Вряд ли кто-то приходит к визажисту, чтобы нанести мейк для обычного рабочего дня в офисе. А какие значимые события обычно заставляют человека обратиться к профессионалу?

– На самом деле, поводы совершенно разные. Иногда женщина настолько хочет выглядеть хорошо, что приходит даже делать макияж для фото на паспорт. Есть поводы, которые женщина точно не пропустит. Если раньше, лет десять назад, люди еще думали, нужен ли им визажист для значимого события, то сейчас такой вопрос уже не стоит. В основном макияж требуется для свадьбы, юбилея и фотосессии. Я работаю и с фотографами, и с моделями. Но нужно отметить, что клиент на фотосессию не всегда готов платить полную стоимость макияжа, понимая, что проходит он с ним часа два.

– Люди какого возраста обычно прибегают к услугам визажиста и имиджмейкера? Поменялось ли в целом в обществе отношение к себе, к своему личному стилю?

– В последнее время современные мамы начали интересоваться курсами. Чтобы девочка не «накосячила» в своих экспериментах, приводят учиться примерно с 12 лет. А имиджем люди интересуются ближе к 28 – 30 годам – это возраст, когда ты формируешь свой личный стиль, узнаешь себя. Часто женщина приходит за консультацией по имиджу после первых родов. Она понимает, что ее собственная жизнь стала другой, всё вокруг изменилось, и ей хочется что-то новое. Многие приходят, когда возникают проблемы в жизни или если хотят привлечь внимание противоположного пола. О своем имидже задумываются и с профессиональными целями, чтобы создать определенный образ в деловом сообществе. Еще один запрос – при измене мужчины. Но в таких случаях я всегда говорю: если цель изменений только в этом, то ничего не получится. Меняться для кого-то и ради кого-то не стоит. Другое дело, когда женщина понимает, что полностью ушла в быт, в детей, и ей хочется каких-то изменений. Если в случае с макияжем девушки приходят научиться, понять, что подходит именно им, то с имиджем сложнее. Это очень серьезная работа над собой, принятие того, что кажется незнакомым и непривычным.

– Повлиял ли на работу студии коронавирус?

– Да, пандемия создала очень много проблем. В сентябре была запущена онлайн-школа, организован проект «Формула вашего гармоничного образа». Но в марте, когда на курс уже были продажи, деньги клиентам пришлось вернуть из-за режима самоизоляции. Идея заключалась в том, чтобы в конце проекта девушка смогла подобрать себе образ в магазине. Не каждая готова делать это на онлайн-площадках. Так что на период коронавируса пришлось придумать более актуальные проекты. Например, «макияж-пятиминутка», когда можно выйти из дома буквально на минутку. А потом появилась идея проекта «Подчеркни красоту – найди свой стиль», который заключается в дистанционном разборе гардероба. Сейчас люди перестраиваются под онлайн, и у этого есть свои плюсы.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Тюменской области для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости запустили бесплатный видеокурс. Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».