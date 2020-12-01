От детской мечты к своему делу: история самозанятой тюменки.

Весной жительница Тюмени Екатерина Виноградова решила, что готова работать на себя и на результат. Она обратилась за поддержкой в центр занятости и вскоре открыла PINK Beauty Studio.

- По профессии я – экономист. Пять лет отработала в банке, но потом поняла, что хочу поменять сферу деятельности. Когда, будучи в декрете, в соцсетях впервые увидела идеально прямые и гладкие волосы после кератинового выпрямления, мне не просто захотелось испробовать его на себе, но и самой научиться делать эту красоту, - делится Екатерина. – В начале я наблюдала за работами мастеров, узнавала, на каких составах они работают, и искала место, где можно пройти обучение.

Екатерина добавила, что с детства мечтала о создании уютного местечка только для девочек.

Открытие своего дела

Свой путь мастера кератинового выпрямления тюменка начала с курсов в Екатеринбурге и с семинаров в московской онлайн-школе. Тогда Екатерина Виноградова окончательно поняла – это то, что нужно. Около двух лет девушка снимала в аренду кресло в парикмахерской. А потом наступил момент, когда ей захотелось развития. Тогда и решила подать заявку в центр занятости.

По словам Екатерины Сергеевны, с самого начала ей помогали специалисты центра, консультируя по поводу бизнес-плана и отвечая на всевозможные вопросы.

- Мы много общались по телефону. Специалисты подсказывали, как лучше сделать и что именно нужно прописать. То есть у меня не возникло проблем с формированием папки нужных документов на поддержку дела, - рассказывает Виноградова.

В открытие своего дела Екатерина вложила 192 тысячи рублей от центра занятости по программе самозанятости, а также свои накопления. Получив средства, она купила новые зеркала, кресла и полностью оплатила два месяца аренды на новом месте.

Так, несмотря на большую конкуренцию, девушка открыла студию, в которой предлагает тюменкам процедуры для ухода за волосами.

- Я не занимаюсь окрашиванием и не делаю стрижки. У меня в студии делается упор только на уход. И клиенты понимают, что здесь работает профессионал, который не распыляется на множество направлений, - отмечает мастер, подчеркивая, что не исключает в дальнейшем расширения парикмахерских услуг. Но не сейчас. – Я хочу достигнуть максимума в уходовом направлении.

Также владелец студии рассказала, что даже на ранних этапах не испытывала серьезных трудностей с поиском клиентов, так как к моменту открытия студии у нее уже была наработана база «постоянников».

- Для того, чтобы обо мне узнавали не только через «сарафанное» радио, я веду страницу в Инстаграме: провожу конкурсы, акции, рассказываю не только об уходе за волосами, но и о том, с чего я начинала свой бизнес – от первых клиентов до проекта самозанятого. В качестве способа продвижения использую таргетированную рекламу, - говорит тюменка.

Плюсы самозанятости

Екатерина Виноградова честно призналась, что в самозанятости видит только плюсы.

- Поскольку я работаю одна, оплачиваю лишь процент с предоставленной услуги, с физлица – это 4%. То есть ко мне приходит клиент, я тут же захожу в приложение «Мой налог», прописываю в нем, какую услугу я оказала и ее стоимость. Я тут же могу отправить чек клиенту, чтобы автоматически все зафиксировалось, - рассказывает мастер.

Здоровье важнее красоты

Не секрет, что многие предприятия серьезно пострадали, когда во время первой волны коронавируса было запрещено вести свою деятельность в полную силу. Несмотря на то, что Екатерине Виноградовой тюменские власти компенсировали средства на покупку дезинфицирующих средств, девушка, на всякий случай, копит деньги, так как понимает – может случиться так, что не будет клиентов, и, соответственно, дохода.

- Я к этому отношусь спокойно. Потому что, если, вдруг, не дай бог, заболею я или заразятся мои клиентки – ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что здоровье важнее красоты и чего-либо еще.