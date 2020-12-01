Ароматный бизнес. Тюменка создает авторскую косметику

Тюменка создает авторскую косметику. Фото из архива героини.

В отпуске по уходу за ребенком у некоторых женщин меняется не только статус, и она становится мамой, но, зачастую и профессия. Не редко они решаются кардинально сменить сферу деятельности и на работу больше не возвращаются. Так случилось и с Ксений Асташкиной, в декрете она открыла свое дело, стала самозанятой и начала производство авторской косметики. Чем домашние кремы отличаются от магазинных и как помогает в косметологии инженерское образование.

Индивидуальный подход

Когда Ксения ушла в декрет со вторым ребенком, начала увлекаться эфирными маслами. Изучала, как они «работают», как влияют на организм человека и даже использовала для профилактики и лечения простудных заболеваний. Ароматерапия серьезно увлекла девушку. Тогда она задумалась о том, чтобы делать собственную, авторскую косметику. Сначала все было только для собственного использования, но перемены на работе стали толчком к тому, чтобы задуматься о производстве на продажу.

«Я работала инженером по транспорту, составляла ремонтные, маршрутные, путевые листы, контролировала расходы топлива, – рассказывает тюменка. – Во время декрета узнала, что нашу фирму продали. Всех уволили, изменились условия труда, в том числе зарплату. Тогда я решила, что не буду выходить на работу несмотря на то, что трудилась с 2005 года. Прошла курсы о строении кожи, выучилась на мастера аромакосметики и создание декоративной минеральной косметики. и приступила к производству».

В первое время каждый крем был «под клиента», с учетом особенностей его кожи, проблем. Такой подход занимал много времени. Сейчас Ксения делает по базовым рецептам «для жирной кожи», «для сухой кожи» и т.д. Только для постоянных клиентов иногда может добавить тот или иной ингредиент. Каждый рецепт она создает сама. Нужно просчитать соотношение, пропорции, угадать с ароматом, вот тут-то и приходит на помощь инженерный склад ума.

И уходовая, и декоративная

С тех пор, как Ксения увлеклась производством косметики, состав магазинных средств постоянно привлекает ее внимание. То, что написано на баночках с кремами мелким шрифтом, для нее уже не непонятный набором букв. И, как оказалось, натурального и полезного, как уверяют в рекламе, в средствах с приставкой ЭКО практически нет. И даже люксовая продукция – не гарантируют качественный состав «без химии».

Многие забывают, что кожа выполняет не только защитную, но и дыхательную функцию.

«Чем дороже, тем больше разных добавок, – говорит Ксения. – Например, декоративная идет на жировой основе, которая чаще синтетическая. Она создаем своего рода пленку, из-за чего кожа перестает дышать. Сохнущая после таких средств кожа как раз говорит о качестве продукции. Синтетические масла из продуктов нефтепереработки добавляют, чтобы продлить срок годности косметики. Но они негативно влияют на кожу и даже могут привести к разным проблемам, болезням. Кстати, мнение о том, что, если капнуть эфирное масло в обычный (ненатуральный) крем, и он станет лучше. Это неправда. Лучше его уже не сделать. Эфирные масла потянут за собой в кожу все плохие ингредиенты».

Постепенно помимо уходовых средств Ксения начала делать и декоративную косметику – тени, туши для ресниц, бальзамы для губ. Специально для этого она прошла курс «Минеральная декоративная косметика» французской школы косметики. Теперь у нее вся косметика своя – и кремы, и шампуни, и тени. Ингредиенты для производства она закупает в Европе.

Цена эфирного масла может о многом рассказать

«У нас в стране законодательство к эфирным маслам не строгое, любое душистое вещество может называться эфирным маслом. В Европе требования куда жестче. Там эфирные масла должны иметь сертификат с хроматограммой, которая показывает качество масла, его соответствие заданным параметрам. Основные ингредиенты натуральной косметики: нерафинированые масла, эфирные масла, активы – аллантоин, мочевина, инулин и др. Кстати, цена эфирного масла тоже может о многом рассказать, не может эфирное масло розы стоит как масло апельсина, или масло лаванды стоить 80 рублей, когда его цена начинается от 600 рублей», – делится тюменка.

Чтобы дольше хранилось

Но даже натуральная косметика не может обойтись без специальных добавок – консервантов, иначе она будет храниться от силы несколько дней.

«Вокруг нас много микроорганизмов и, например, крем без консерванта хранится максимум пару дней в холодильнике, а еще брать его из упаковки пальцами нельзя, только шпателем. Добавляя консервант, мы сдерживаем рост микрофлоры. Сейчас существуют максимально безвредные добавки, которые сохранят крем до три-шесть месяцев, даже без хранения в холодильнике, – рассказывает Ксения. – Есть мягкие консервирующие веществ, не оказывающие негативного воздействия даже на детскую кожу. В точно выверенной дозировке такие консерванты приведут только к улучшению крема. Ведь вред может быть, как от переизбытка консервантов, так и от их недостатка».

Так, нехватка консервантов приводит к размножению в косметическом средстве бактерий и грибков, пользы от которых коже точно не будет. Натуральные консерванты, как витамин Е и С, экстракт розмарина, прополис, пчелиный воск, экстракт зверобоя, к сожалению, продлевают срок годности косметической продукции максимум месяц.

«Если это возможно, я использую натуральные консерванты, но иногда в кремы для хорошей консервации в специально выверенном объеме добавляется разрешенный в органической косметике, а что это за средство, я всегда указывают на этикетке и могу подробно рассказать о нем клиенту», – поделилась Ксения.

Всю продукцию она продает через интернет. Благодаря сарафанному радио о ее косметике знают многие. Сотрудничать с магазинами пробовала – не выгодно. Поэтому она сама себе и косметолог, и ароматерапевт, и бухгалтер, и маркетолог. Любой предприниматель – это многогранная личность, уверена девушка. Кстати, благодаря программе для самозанятых, вести бизнес стало проще. Специальное приложение помогает быстро разобраться со всеми налоговыми и прочими нюансами.

Почему у натуральной косметики разные цены?

«Цена зависит от качества ингредиентов. Дешевле всего сделать крем на воде и дешевом рафинированном масле. Рафинированные масла стоят в разы меньше нерафинированных. Так как рафинированное – это очищенное масло, оно практически не пахнет и из него убрали многие полезные вещества. Крем на таком масле хранится дольше, но пользы в нем меньше. Так же очень экономичным для производителя вариантом считается использование вместо определенных масел- масляных экстрактов, мацератов. Любой производитель легко читает состав кремов: тут решили сэкономить на жирной фазе, напихали масляного экстракта вместо нормального и добавили в конце чуток рафинированного масла активного, – рассказывает Ксения. – Например, крем состоит на 70% жидкой фазы и 30% жирной фазы. Легче всего сделать 70% воды, вместо гидролата и 25% масляного экстракта на пальме и 5% пусть ши. Получается, если 200мл такого крема будет стоить всего 200 рублей. Да, он будет лучше силиконового крема, но гораздо хуже крема сваренного на гидролате и нерафинированных маслах.

Ингредиенты с органическим сертификатом Ecocert будут стоить дороже, поэтому и цена на продукцию из них будет выше.

Например, 1 мл эфирного масла розы стоит 2 тыс. 500 рублей, а цена одной капли – 125 рублей. А помимо нее, содержатся еще много компонентов. Поэтому крем с маслом розы никак не будет стоить дешево, конечно, если он сделан из качественных компонентов. Однако, стоит заметить, что высокая цена – не всегда гарантия качества, бывает, и наоборот. Потому независимо от стоимости средств, нужно смотреть состав.