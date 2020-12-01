Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 декабря 2020 года: на главном санвраче региона испытают вакцину

На главном санвраче Тюменской области испытают вакцину от коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 18 427 человек.

Всего зараженных: 18 427.

Количество смертей: 131.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 319 человек выздоровели (за весь период – 14 506), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 066 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо вступила в ряды добровольцев, на которых испытают вакцину «ЭпиВакКорона». Сегодня, 1 декабря, в Тюменском государственном медицинском университете началась третья фаза клинических испытаний вакцины. По информации вуза, уже сформирован пул из 650 добровольцев, большинство которых составляют сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Из них к вакцинации допустят 500 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 763 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровели 1 803 467 человек.