«Вовремя поставленный диагноз вас спасет»: ВИЧ-инфицированный тюменец рассказал, как жить с положительным статусом

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Как в Тюмени справляются с болезнью, ответил тюменский пациент Центра СПИД. Фото: pixabay.com

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается сегодня, 1 декабря. Проблема распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа бытует по всему миру, не исключение и Тюмень. Как здесь справляются с болезнью, как лечат пациентов и как общество сегодня относится к ВИЧ-положительным? На эти вопросы на условиях анонимности ответил тюменский пациент Центра СПИД.

Герою нашей публикации 38 лет, он медийный человек, много общается с людьми, а около полугода назад совершил каминг-аут, заявив в соцсетях, что он принадлежит к сексуальным меньшинствам и его ВИЧ-статус – положительный. Через некоторое время мужчина удалил пост из соцсетей, но жаль, проблему так просто не удалишь.

– Как ты узнал о том, что ты ВИЧ-положительный?

– Это было в феврале 2017 года. Сначала я резко начал худеть и не мог понять причину. До этого у меня был сильный эмоциональный стресс, и я все связывал с этим. Ходил по врачам, думал, может у меня какой-нибудь рак или еще что-то. Но вес не набирался – я прям резко похудел, на 15 килограммов. Но учитывая стресс, что я мало ел, много курил, сильно переживал, я все связывал с этим. Врачи ничего не находили, так же связывали со стрессом.

Потом в один из дней у меня началась сильная лихорадка, морозило. Обычно, когда гриппом заболеваешь, лихорадка длится два-три дня, антибиотики пропил и потихонечку начинает проходить. А у меня лихорадка неделю на одном уровне держалась. Я как раз ездил к родителям, ехал в машине, а меня прям трясет. Все выходные провалялся. Опять сдавал анализы, проходил обследование. В конце концов пошел к урологу, потому что проверили уже все. И потом на бывший адрес прописки пришло письмо из Центра СПИД, попросили прийти туда. Сначала понять не мог, зачем, ведь я на ВИЧ сдавал несколько раз и все было отрицательно.

Я пришел. А мне говорят: «Здрасьте, приехали. Вот у вас…». Сначала я подумал, что возможна ошибка. Спросил, какова вероятность, что это ложно положительный результат, а мне ответили, что практически нулевая. Я попросил пересдать, но тест оказался прежним – ВИЧ-положительный.

У меня не было ни стресса, ни паники, не хотелось никого убить… Я послушал врача, узнал, что нужно делать. Может еще на фоне эмоционального стресса, у меня были перемены в личной жизни. Был только один вопрос: «Откуда?». Предположил, кто это мог быть, позвонил этому молодому человеку, задал только один вопрос: «Зачем?». Он просто бросил трубку и все. Я не стал искать, что-то доказывать…

– Ты считаешь, что тебя заразили намеренно?

– Навряд ли это было намеренно. Был половой контакт. Тогда у меня, знаешь, не было «ассортимента». Я мог по пальцам посчитать, с кем я был. На тот момент у меня была сильнейшая апатия, мне не хотелось ни разбираться, ни доказывать. Мне главное было понять систему, как лечиться…

Я знал, что от этого не умирают, есть достаточно хорошая терапия. У нас работают квалифицированные специалисты. Причем везде пишут, что относятся как стаду… Это не так, ко всем очень хорошо относятся, очень вежливо разговаривают, доходчиво объясняют, следят, чтобы человек дошел до терапии. Давления нет, запасы лекарств адекватны, их дают бесплатно.

– Что за терапия?

– У меня уже третий вид терапии, у меня уже уровень носителя – от меня теперь не может заразиться никто, даже если у меня произойдет секс без презерватива, я его передать не могу – он у меня на нулевой отметке. Как будто его нет. Это, знаешь, как герпес. Вот даже если я пойду анонимно сдавать на ВИЧ, у меня его не обнаружат.

Перед началом терапии дают какое-то время, но я не стал ждать. Я и так уже сильно похудел, я просил, чтобы мне назначили лечение. Первые лекарства, которые мне дали, это была одна из ужаснейших терапий на свете. Там было четыре таблетки, после них надо было лечь спать. Но я не смог: было такое ощущение, что я как будто впорол бутылку водки в одного, меня так штормило. А моя работа не позволяла, чтобы меня штормило. Я приехал в Центр, сказал: «Девочки, я не могу это принимать, потому что мне нельзя выглядеть на работе пьяным». Ну как будто бухал на самом деле… Мне выписали другую терапию. Лекарства надо было принимать с едой. От них у меня был понос. Недержания не было, но было некомфортно. Я пропил лекарства полгода, а потом у меня стали желтеть белки глаз. Оказалось, лекарства дают побочку – тяжесть на печень. Врач остановила терапию, чтобы не убить печень. Выписала какую-то еще терапию, она была вполне себе нормальная, но кишечник тоже страдал и поджелудочная.

Потом я пришел к Олесе Николаевне – замечательный врач, от Бога. Она и по телефону ведет своих пациентов, прям очень классная. Она назначила мне самую уникальную терапию, нужно пить четыре раза в день таблетки в одно и тоже время, но сильных сбоев не произойдет, если пропустишь прием лекарств. Появились нормальный стул, нормальное самочувствие. Нет побочек, я живу обычно.

Причем даже у меня сегодня меньше риск заразиться «короной», потому что препараты от ВИЧ использовали поначалу для лечения коронавируса. Заразиться есть риск у всех, но от «короны» я защищен лучше, чем остальные. Эти лекарства не антибиотики, а антиретровирусные препараты от многих инфекций.

Нельзя пить алкоголь, это противопоказано. Хотя это всем противопоказано, не только мне. Но я употреблял. Это никак не сказывается на терапии, ее действие не нарушается.

– Как изменилось качество жизни?

– Качество жизни не изменилось. Ну вот поначалу побочки были. А в остальном… очень сложно построить отношения. Раньше мне при знакомстве скажи: «Знаешь, у меня ВИЧ». Я бы побоялся вступать в половой контакт и строить отношения. Я не могу построить отношения из-за этого. Я влюбляюсь и потом боюсь сказать человеку.

На работе о моем статусе знали все и относились нормально, никто ничего не говорил. Потенциально ВИЧ-положительные не опасны, если вы не будете драться, «вены резать» и «пить кровь друг у друга». Ну а те, кто принимает терапию, даже если сперма попадет, грубо говоря, то заражения не произойдет. Сто процентов.

– Как отреагировали близкие, общество?

– Первые люди, кому я рассказал об этом – своему бывшему молодому человеку и своему брату. Бывший – врач, он понимает все и вполне информирован по этому поводу. Ну а брат – нормально. Ест со мной из одной ложки, бывает и мороженку лизнет, что-то такое…

Потом рассказал родителям. Никакой драмы не было. Поддержали, спросили, как лечусь, все ли со мной нормально. Не умру – ну и слава Богу. На работе тоже сказал коллеге, у меня женский коллектив. Вполне себе нормально, никто не сторонился, не шарахался. С парнями за руку здоровался, с девочками при встрече обнимались.

Я однажды упоминал у себя на странице о своем ВИЧ-статусе. Кто-то поддержал, написал мне. Но никто по этому поводу не отворачивался.

Сейчас это уже не та болезнь, которая была десять лет назад. Недавно наткнулся на старую статью на городском портале, там было высказывание в то время директора СПИД-центра. Он прям хаял своих пациентов: государство на них выделяет, а они такие-растакие. Если сам врач так относится к своим пациентам, то что можно говорить об обществе? Еще не было агитационной кампании, не было противовирусных средств… Понятно, что люди боялись. Я и сам боялся, на самом деле. Скажи мне раньше поздороваться – ну это страшно!

На самом деле – это не страшно. Это как любое хроническое заболевание. Просто оно у меня будет всегда, пока не придумают, как его вылечить. Сегодня не знают, не могут придумать, как коронавирус вылечить! Сейчас перспектива такая – пока я живой, я буду пить таблетки. Пока не придумают другую терапию.

Сейчас уже говорят о том, что скоро придет лекарство, либо это будет укол, который можно будет раз в месяц ставить, не ежедневно. Конечно, его придумывают когда-то, ну не в этом десятилетии, то в следующем. Все равно избавятся от заболевания. По крайней мере статистика говорит о том, что люди живут столько же лет, сколько и без ВИЧ. Не знаю… Умереть можно и под машиной, от алкоголя, кому что предначертано.

– Каковы твои риски, чего стоит опасаться?

– Главное не пропускать терапию. А что опасаться? Понятно, что при половом контакте нужно предохраняться. Потому что помимо этого есть другие болячки, от этого никто не застрахован.

Если бы я терапию не принимал, то надо было бы опасаться всего. Ты можешь умереть от укуса комара, простой простуды, пневмонии… Например, большая вероятность, что ВИЧ-положительный не спасется от пневмонии, от которой излечится здоровый человек. Она будет неизлечимой: у меня был ВИЧ-инфицированный знакомый из Челябинска, который умер от пневмонии. Но он к терапии относился посредственно. У меня же рисков столько же, как у любого другого человека.

– Ты посещаешь Центр СПИД и видишь людей с таким же диагнозом. Много у нас ВИЧ-положительных?

– Много. Причем, если раньше считалось, что ВИЧ-положительными являются люди низкого социального статуса – бичи, наркоманы, алкаши, проститутки, то сейчас заходишь в Центр СПИД, а там стоят вполне себе успешные с виду взрослые женщины и мужчины, на иномарках приезжают. Девушки нормально одетые мамы, беременные женщины… От этого никто не застрахован.

Есть меры профилактики – и ты не заболеешь. Сейчас статистика говорит, что среди способов заражения превалирует половой акт. Человек не принимает терапию, с кем-то переспал, передал вирус. Ну и непостоянное партнерство. Это опять же говорит о том, что люди не знают свой статус. Те, кто знает свой статус, они его уже не передают. А когда принимаешь терапию больше полгода, вирус не определяется, и ты уже его не передашь… Только через кровь.

Все это лечится, но я желаю всем, чтобы это не коснулось ни вас, ни ваших близких. Несмотря ни на что, это болезнь, это таблетки. И какими бы они не были прекрасными, все равно это нагрузка на печень, привязка ко времени и Центру, куда надо идти с утра пораньше. Если ты здоров – тебя это не касается, ты свободен.

А если вас это коснулось, ни в коем случае не надо паниковал, убиваться, спрашивать: «Почему я?». Это не смертельно, с этим живут. Это обычная жизнь, она ничем не отличается ни до, ни после. Есть хорошие препараты, хорошие врачи. И наши врачи в Тюмени – очень лояльны, отзывчивы, помогают, никто никого не гнобит, приходишь и там с тобой разговаривают на равных. Проверяйтесь раз в полгода, проходите тестирование. Лучше знать, чем догадываться, иначе потом будет поздно. Вовремя поставленный диагноз вас спасет.

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