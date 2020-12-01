Подготовка к Новому году: в Тюмени парень выломал дверь салона красоты и унес елку

В Тюмени парень выломал дверь салона красоты и унес елку. Скриншот из видео.

В Тюмени вовсю идет подготовка к Новому году. Вот и 23-летний горожанин решил не отставать от других. Однако ему на ум не пришло ничего другого, как просто похитить елку. Молодой человек уже отвечает за свой поступок в отделе полиции.

Инцидент произошел накануне, 30 ноября, в салоне красоты на улице Менделеева. На кадрах видеозаписи, которую предоставили очевидцы, видно, как парень с силой открывает закрытую дверь заведения и, отдышавшись, за верхушку вытаскивает новогоднюю красавицу, конечно, уже наряженную.

– Наша елочка так покорила своей красотой молодых людей, что почти сразу после закрытия студии они выломали дверь и просто унесли ее с собой. Произошло это на глазах у прохожих и проезжающих машин, – так описывает произошедшее сотрудница салона.

В пресс-службе Управления МВД по городу Тюмени сообщили, что вызов по этому происшествию поступил в 20.30 в отдел полиции № 1. Заявитель рассказал, что неизвестный сломал дверь в салоне красоты и похитил ель. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что похитителю елки всего 23 года. Тюменец находится под подпиской о невыезде, елку у него изъяли. Скоро главное дерево Нового года вернется на прежнее место.