Засверкает всеми цветами радуги: Тюмень к Новому году украсят 47 елок

Тюмень к Новому году украсят 47 елок. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени к Новому году установят и нарядят 47 елок. В настоящее время начат монтаж пушистой красавицы на Никольской площади у Строительного института ТИУ, а также в сквере Депутатов. Главная елку Ленинского округа наряжают на площади у Тюменского технопарка. А в Центральном округе установят сразу девять елок: две из них будут искусственными, но остальные семь – живые. Калининский же округ украсят три искусственные и 15 живых новогодних елей.

– Главная 19-метровая красавица Калининского округа возвысится на Никольской площади. Ее, а также искусственные елки в Комсомольском сквере и у дома № 15 на Червишевском тракте, украсят гирляндами и красивыми, практичными пластиковыми игрушками. В этом году ими дополнят убранство. 15 пушистых красавиц, выросших в питомнике, на следующей неделе отправятся наполнять атмосферу предстоящего праздника счастьем, радостью и волшебством в жилые районы Калининского округа: на улицу Вьюжную в Тюменской слободе, в Метелево, Плеханово, Тараскуль, на Дом обороны, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что Ленинский округ областной столицы украсят 12 новогодних елей. Самая высокая, 15-метровая, по традиции заняла почетное место на площади у Тюменского технопарка. Тюменцы восхваляют ее световую шатровую гирлянду и уникальную световую иллюминацию. Все остальные елки в округе установят до 20 декабря: у домов культуры в жилых районах Антипино, Мыс, Тарманы, в сквере Казачьи луга, у дома № 218 по улице Республики. Кроме того, по просьбе жителей впервые натуральные новогодние ели установят в районе Утиного пруда, а также на Мысу.

– Главный новогодний праздник в Восточном административном округе по-прежнему запланирован в сквере Депутатов. Сегодня там тоже начата установка елки. Она искусственная, «ростом» 18 метров. 12-метровые новогодние ели украсят сквер Льва Ровнина и бульвар Анатолия Косухина, елку высотой 10 метров увидят все, кто побывает в Семейном сквере. В новом Никольском сквере установят 9-метровую новогоднюю красавицу. Живые ели появятся в скверах Победы, Серебряные ключи и на бульваре имени Чукмалдина, – сообщили в ведомстве.

Кстати, в этом году тысячи новогодних огней озарят перекрестки улиц. Так, на Широтной – Пермякова тюменцы увидят световые конструкции «Арка», «Восточный административный округ», «Дед Мороз», «Снегурочка», в сквере Льва Ровнина появятся олени и медведи, на бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина и в сквере Тружеников тыла праздничное настроение подарят световые деревья «Сакура».