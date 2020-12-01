«Мало ли чем я там занимаюсь!»: в Тюмени в туалетах ЦУМа установили видеокамеры

С какой целью руководство ЦУМа вознамерилось следить за посетителями уборной? Генеральный директор универмага дала развернутый ответ. Фото: соцсети

Тюменцы возмущены – нарушено их личное пространство! Посетители ЦУМа заметили установленные видеокамеры в туалетах торгового центра. Зачем? Этим вопросом задаются жители в городских пабликах.

– Это личное пространство, и мало ли чем я там занимаюсь, – возмущается одна из посетительниц торгового центра.

Да и вообще, с какой целью руководство ЦУМа вознамерилось следить за посетителями уборной? В соцсетях тюменцы обсуждают появившиеся «возможности» сотрудников охраны.

– А если девушка зашла в туалет и решила надеть новые трусики или лифчик? Перед зеркалом! То есть охрана сидит там и стриптиз смотрит! – предположил пользователь соцсети «ВКонтакте» Юрий Керов. – Мне вот неприятно бы было, если бы мою жену без лифчика увидел посторонний.

Женщины, напротив, вступаются за такое сомнительное нововведение служб безопасности.

– Правильно и сделали. Вообще во всех ТЦ надо установить камеры в зонах раковин. Реально же малолетки безголовые портят и ломают и смесители, и раковины, и двери в кабинках, отрывают сушилки и контейнеры для бумажных полотенец, – считает Ольга Носырева.

Руководство ЦУМа поясняет, что камеры в туалете установили исключительно в общей зоне с раковинами, они направлены на зону умывальников. И сделали это, чтобы повысить безопасность в центральном универмаге, пояснила kp.ru генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

– Это сделано для того, чтобы наблюдать за общим контролем в туалетах. Не для кого не секрет, что в туалетах бывают закладки, люди задерживаются в кабинках очень долго… Всем понятно, что камеры, естественно, направлены на зону умывальников и не смотрят на ту зону, о которой беспокоятся тюменцы, – отметила она.

Руководитель центрального универмага также заверила, что частной жизни посетителей ЦУМа ничего не угрожает. Разумеется, эти видео нигде использоваться не будут, личное пространство тюменцев защищено.