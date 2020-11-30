Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 декабря 2020 года: очагов COVID-19 стало меньше

В Тюменской области очагов COVID-19 стало меньше. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 18 266 человек.

Всего зараженных: 18 266.

Количество смертей: 131.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

На базе Тюменского государственного медицинского университета начались клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сейчас специалисты проводят скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, а также исследование на содержание наркотиков и алкоголя.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 249 человек выздоровели (за весь период - 14187), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 970 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

На сегодняшний день в Тюменской области выявлено шесть очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях. Общее число пострадавших составляет 139 человек, количество контактных – 467.

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 247 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 295 654 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровели 1 778 704 человека.