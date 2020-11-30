«Мороз и солнце – день чудесный». Публикуем прогноз погоды в Тюмени на неделю

Публикуем прогноз погоды в Тюмени на неделю. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на предстоящей неделе ожидается морозная, но солнечная погода. Ночная температура воздуха опустится до 23 градусов ниже нуля.

Завтра, в первый день зимы, 1 декабря, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит 13 градусов ниже нуля. Со среды ожидается несущественное похолодание. Так, 2 декабря днем термометр остановится на отметке минус 14 градусов, ночью станет заметно холодней – до минус 21.

По прогнозам тюменских метеорологов, следующие четыре дня в областной столице будет стоять солнечная погода. Наружная температура воздуха будет незначительно колебаться. Если в четверг станет еще морозней (-16 градусов), то в пятницу чуть потеплеет (-13).

На следующей неделе с понедельника, 7 декабря, пойдет снег. В городе резко потеплеет до минус трех градусов. Правда, в эти дни ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут девяти метров в секунду.