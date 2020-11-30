Как инвестировать в застройщика и получать доход до 11% годовых

Инвесторы получили купонный доход по облигациям «Талан». Фото предоставлено "КП".

Интерес к инвестированию в федерального девелопера «Талан» с 18-летним стажем в жилищном строительстве растет год от года. Его подход к построению бизнеса максимально прозрачен и понятен инвесторам. Привлекаемые деньги «Талан» использует в качестве оборотных средств для развития своего бизнеса: приобретение земельных участков и покупку высоколиквидных активов.

Стоит отметить, что «Талан» не является кредитной организацией и не зарабатывает на разнице между ставками по привлеченным и выдаваемым займам. Привлекаемые средства по договорам займа компания использует для собственных нужд.

Фото предоставлено "КП".

По данным девелопера, за 10 месяцев 2020 года он своевременно выплатил инвесторам 384 млн рублей. Ставка доходности по договорам займа составила от 7 до 13% годовых.

В ноябре девелопер расширил пакет вариантов инвестирования и презентовал обновленную программу займов. Если раньше срок инвестирования составлял в среднем 3 года, то теперь клиенты «Талан» получили возможность выхода уже через 15 месяцев без потери доходности. Условия по досрочному выходу предусмотрены для двух вариантов: «Инвестирование в проекты» и «Инвестирование в компанию».

При инвестировании в проекты прибыль инвестора обеспечена будущим денежным потоком застройщика — теми средствами, которые в настоящий момент лежат на эскроу-счетах и будут получены девелопером после того, как проект будет введен в эксплуатацию. Здесь доход инвесторов защищен лимитами: «Талан» привлекает деньги в конкретный проект только в размере собственного участия в нем. Доходность по этому варианту займа составляет до 10% годовых.

Фото предоставлено "КП".

По словам Романа Гусева, финансового директора компании «Талан», инвестирование в проекты от «Талан» имеет 3 уровня защиты.

Во-первых, ООО «Талан-Финанс» является частью группы компаний «Талан». Группа компаний «Талан» отвечает по обязательствам дочерних компаний и имеет в портфеле 1,5 млн квадратных метров активов.

Во-вторых, после ввода эскроу-счетов банк эскроу-агент получил право контролировать деятельность застройщика и влиять на его работу. В результате банк контролирует целевую направленность платежей, стоимость квадратного метра, темпы продаж и многое другое.

Третий уровень защиты — это Центробанк. «Талан-Финанс» является эмитентом облигаций, поэтому деятельность компании подлежит контролю Центробанком. Чтобы стать эмитентом, компания должна пройти многоуровневую систему аудита, включающую в себя предоставление отчетности МСФО, произвести полное публичное раскрытие информации о своей деятельности и аффилированных компаний, найти надежного финансового партнера и определить рейтинг надежности.

Фото предоставлено "КП".

Инвестирование в компанию по договору процентного займа — это менее консервативное предложение с более высокой доходностью — до 11% годовых.

Сумма инвестирования по обоим вариантам займов составляет 300 тысяч рублей, срок — до 30 апреля 2023 года с возможностью вывода всей суммы инвестиций через 15 месяцев без потери доходности.

Консультации можно получить по телефону +7 (3452) 28–34–34 либо непосредственно в офисах продаж на ул. Малыгина, 90, Фармана Салманова, 16, или оставив заявку на сайте Инвест.талан.рф.

За главными новостями по инвестированию можно следить в Telegram-канале: https://t.me/talanfinance.

Не является публичной офертой, не является предложением заключить сделку, носит исключительно информационный характер. Эмитент ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» (ИНН 7727748225, ОГРН 1117746313739) гарантирует погашение облигаций в конце срока обращения. Сведения об эмитенте, а также иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах, размещены: http://www.e-disclosure.ru (служба раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ»).