Тюменцам рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми

Форум «Семья&RocketForum online» проходит в эти минуты на сайте для тюменских родителей «Детки». Фото: Кира Санникова

В Тюмени стартовал форум «Семья&RocketForum online». В этом году он впервые проходит в онлайн-формате на площадке сайта для тюменских родителей «Детки». Организатором мероприятия выступает федеральный партийный проект «Крепкая семья».

Как отметила региональный куратор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, ситуация с пандемией потребовала ускорения многих процессов, связанных с выплатой пособий и поддержкой семей с детьми. Поэтому, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, организаторы форума решили провести его в формате онлайн и дать ответы на вопросы, возникающие у тюменцев.

- В Тюменской области проживает 248 тысяч семей. Из них 6,5, которые воспитывают более четырех детей. Всего в регионе насчитывается 28 тысяч многодетных семей и с каждым годом их число растет. Меняются и механизмы их поддержки. Этот год стал прорывным в этом плане. На федеральном и региональном уровне были запущены новые виды помощи всем семьям, независимо от того, сколько у них детей, - подчеркнула Елена Кашкарова.

Подробнее о нововведениях в предоставлении мер социальной поддержки семей с детьми на федеральном и региональном уровнях рассказала заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Говоря о федеральных мерах поддержки, спикер пояснила, что жительницы Тюменской области могут рассчитывать на единовременное пособие по беременности, став на учет на раннем сроке, а также на пособие по уходу за ребенком.

- В текущем году появились два новых пособия. Это ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года и ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Обе меры поддержки осуществляются по инициативе президента Российской Федерации, - рассказала Ирина Ожогина.

Подробнее о новшествах в предоставлении мер соцподдержки рассказала Ирина Ожогина. Фото: Кира Санникова

Прожиточный минимум для детей, установленный в Тюменской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты в 2020 году составил 11 632 рублей. На 2021 год он установлен в размере 11 956 рублей. За 2020 году 1 769 семей уже региона получили данную выплату.

По второму вида выплаты, 50% прожиточного минимума для детей, установленный в Тюменской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты в 2020 году составил 5 816 рублей. На 2021 год он установлен в размере 5 978 рублей.

- Около 55 тысяч семей уже получили данную выплату. Она очень востребована. Получить ее просто, достаточно направить заявление. Весь пакет документов можно подать в электронном виде, - пояснила Ирина Ожогина.

Помимо федеральных мер поддержки, в Тюменской области действует целый перечень региональных форм оказания помощи семья с детьми. Так, по инициативе губернатора с 2020 года выплачивает региональный материнский капитал. Сумма поддержки составляет 150 тысяч рублей и носит не целевой характер. Чтобы получить данную выплату, нужно подтвердить проживание на территории Тюменской области.

- Ранее рассчитывать на помощь могли только те, кто имел регистрацию на территории субъекта. Теперь в качестве подтверждающего документа можно предоставить вступившее в силу судебное решение о том, что потенциальные получатели поддержки более пяти лет проживают в регионе. Сделать это можно на основе трудового договора или договора на получение образования, - рассказала Ирина Ожогина, добавив, что с момента предоставления выплаты ее уже получили 2893 семьи Тюменской области.

С 1 января 2020 года вступили в силу и изменения в закон о семейном материнском капитале, озвученные главой государства в ходе ежегодного послания. Подробнее о них рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Тюменской области Анна Пермитина. Согласно нововведениям, материнский капитал могут получить семьи, у которых первый ребенок родился с 1 января 2020 год. В данном случае размер выплаты составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребенка сумма составит 616 617 рублей.

– Круг получателей расширился. Изменился и порядок предоставления самого сертификата. С 15 апреля пенсионный фонд представляет сертификат в проактивным режиме на основании сведений, полученных из ЕГР ЗАГС. Сертификат формируется в электронном виде и направляется в личный кабинет гражданина на сайт государственных услуг, – пояснила спикер.

По ее словам, с начала 2020 года выдано уже 13 тысяч сертификатов. Из них более 9,5 тысяч в проактивном режиме. Порядка 6,5 тысяч сертификатов выдано на первого ребенка, около 7,5 тысяч на второго. Также региональное отделение ПФР работает над вопросом подачи заявлений через кредитные организации. На территории Тюменской области заключены соглашения с 15 банками.

Об изменениях условий предоставления материнского капитала рассказала Анна Пермитина. Фото: Кира Санникова

– Гражданин может подать заявку в банк и сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом. Оно поступает к нам, мы его рассматриваем. Средства материнского капитала могут быть направлены на образование, на улучшение жилищных условий, на получение ежемесячной выплаты, – сказала Анна Пермитина.

Она подчеркнула, что региональное отделение ПФР стремится идти по пути сокращения сроков получения данного вида помощи. В 2021 года рассмотрение сертификата будет занимать не более 5 рабочих дней, а распоряжение по нему – не более 10 рабочих дней. На данный момент эти сроки составляют 10 и 15 рабочих дней соответственно.

Спикер добавила, что мамы, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2018 года, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Право на получение выплаты имеют нуждающиеся семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года в регионе.

– На сегодняшний день получатели выплат должны помнить, что начиная с 1 октября, согласно закону, средства будут перечисляться банками только на карту «Мир». Поэтому в этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные организации, через которые они получают пенсию или иные пособия, для оформления карты. После этого реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ, – напомнила Анна Пермитина.

Удобнее для жителей региона стал и процесс оформления пособий по временной нетрудоспособности (болезни) и пособий в связи с материнством. Как напомнила управляющий Тюменским отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко, выплаты предоставляются только застрахованным гражданам, то есть тем, кто официально работает и получает заработную плату по трудовому договору.

– Для своевременного получения пособий работник предъявляет своему работодателю заявление по установленной форме и пакет документов, необходимых для того или иного вида пособий. Например, листок нетрудоспособности, справку о рождении ребенка или свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, а также справку с места работы второго родителя о неполучении им единовременного пособия при рождении ребенка, – пояснила спикер.

Так, единовременное пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка. Для расчета пособия учитывается сумма заработка за два предыдущих года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

На единовременное пособие при постановке на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности имеют право женщины, сделавшие это до 12 недель с момента подтверждения зачатия. Для назначения и выплаты пособия предоставляется справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.

– Еще один вид выплаты – единовременное пособие при рождении ребенка. Его может получить один из родителей либо лицо, его заменяющее. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком могут оформить матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком. Оно выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. При этом минимальный размер пособия не может быть менее минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного законодательством, – подчеркнула Динара Поштаренко.

Она добавила, что с июля 2020 года регион перешел на прямые выплаты. Теперь перечисление пособий осуществляет Фонд социального страхования. Такой механизм позволяет избежать задержек, например, из-за недостатка финансовых средств у работодателя.

В целом, участники первой секции «Семья и государство» сошлись во мнении, что на федеральном и региональном уровне действуют беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Главная задача родителей – разобраться в механизмах их получения и в этом им готовы помочь сотрудники профильных департаментов и служб, куда тюменцы могут обратиться, в том числе в электронном виде.

Напомним, форум «Семья&RocketForum online» проходит в эти минуты на сайте для тюменских родителей «Детки». Впереди зрителей ожидает образовательная площадка для взрослых и мотивационные лекции для подростков.