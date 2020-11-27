Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 ноября 2020 года: ковидникам выдают бесплатные лекарства

В Тюменской области ковидникам выдают бесплатные лекарства. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 169 и составило 17 780 человек.

Всего зараженных: 17 780.

Количество смертей: 131.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 385 человек выздоровели (за весь период – 13171), 10 детей (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 844 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

В Тюмени в понедельник, 30 ноября, начинаются испытания на добровольцах вакцины от COVID-19. Среди участников исследования есть учителя и врачи, все – старше 18 лет.

Бесплатные лекарства, купленные за счёт средств федерального бюджета, начали выдавать в Тюменской области пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом на своих страничках в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, региональная программа по обеспечению бесплатными лекарствами людей с ковидом и контактных лиц продолжает действовать.

За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 496 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 682 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 215 533 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровели 1 712 174 человека.