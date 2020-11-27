«Бил проводами и мылом, завернутым в полотенце». В Тюмени отчим издевался над 12-летней девочкой, пока она не сбежала из дома

В Тюмени отчим издевался над 12-летней девочкой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени следователи предъявили обвинение 37-летнему мужчине. Местного жителя подозревают в истязании девочки, которая является его падчерицей. О пытках, которые истязатель учинял 12-летней девочке, стало известно только после того, как она, не выдержав такого отношения, убежала из дома.

– Обвиняемый, находясь у себя дома в городе Тюмени, с 2018 года систематически истязал падчерицу. За малейшую провинность и плохое поведение он бил девочку проводами, мылом, завернутым в полотенце, и лопаткой для обуви, а также закручивал за спину руки. Не выдержав издевательств со стороны взрослого, в ноябре 2020 года малолетняя убежала из дома. После того, как девочку нашли, она рассказала сотрудникам полиции о причинах своего поступка, – сообщили подробности в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре оперативники задержали злоумышленника. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз.

Кроме того, специалисты дадут юридическую оценку бездействию матери и действиям органов профилактики. Им предстоит узнать, почему они не контролировали условия жизни и воспитания ребенка в семье.