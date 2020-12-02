Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 декабря 2020 года: очередные смерти пенсионеров с коронавирусом

В Тюменской области - очередные смерти пенсионеров с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 18 587 человек.

Всего зараженных: 18 587.

Количество смертей: 134.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Тюменцам рассказали о профилактике коронавируса дома. Первым делом нужно обработать руки антисептиком и надеть тапочки.

– Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей, снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом. Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами. Проветривать помещения нужно как можно чаще, – порекомендовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 61 год, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 134 пациента с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 589 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 882 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровели 1 830 349 человек.