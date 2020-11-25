Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 ноября 2020 года: усилены проверки общепита, кафе и ресторанов

В Тюменской области усилены проверки общепита, кафе и ресторанов. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 170 и составило 17 438 человек.

Всего зараженных: 17 438.

Количество смертей: 129.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Несмотря на усилия врачей, скончались: мужчина, 52 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 67 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 129 пациентов с коронавирусом.

В Тюменской области усилили проверки соблюдения требований режима повышенной готовности на объектах торговли, общепита и предприятий сферы услуг. Число проверок увеличили в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Органы ЗАГС Тюменской области работают по предварительной записи в период режима повышенной готовности. Подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Тюменской области оштрафовали продавщицу за то, что она на рабочем месте не надела медицинскую маску. При этом она, естественно, знает, что может повлечь неисполнение требований постановления правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

Александр Моор попросил тюменцев, переболевших коронавирусом, сдать плазму. В пример он привел медсестру стоматологической поликлиники № 14 Екатерину Волосникову, которая уже дважды становилась донором плазмы. По словам губернатора, женщина и раньше сдавала кровь, поэтому, узнав о том, что может внести вклад в борьбу с пандемией, не сомневалась ни минуты.

За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 162 503 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 37 538 летальных исходов, выздоровели 1 660 419 человек.