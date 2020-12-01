«Из руководителя – в мебельщики». Самозанятый о работе на самого себя. Фото - Иван Горбунов.

Фабрик, фирм, больших и маленьких производств корпусной мебели сегодня много. Казалось бы, рынок переполнен и найти свободную нишу невозможно. Но если это дело мечты, то найдутся и возможности, и клиенты.

Решил действовать

В 2020 году Павел Калугин стал самозанятым. К собственному делу он шел полтора года. Об открытии производства по изготовлению корпусной мебели Павел задумался еще несколько лет назад. Но рискнуть и уйти с постоянной работы было страшно. Все решил случай.

«Я начал учиться на права, но руководству не понравилось, что я часто отпрашиваюсь с работы. Предложили уволиться. Я подумал, что это знак и решил действовать», – говорит Павел.

Так, мужчина ушел с должности руководителя розничного магазина в никуда. Обратился в центр занятости со своей идеей. Его бизнес-план утвердили и выделили финансовую поддержку. На эти деньги он купил форматно-раскроечный станок и приступил к производству. Ни специального образования, ни опыта в той сфере у Павла Калугина не было. Но производство мебели увлекало уже давно. Сначала делал для себя - заказывал распил и сам собирал, потом для знакомых и друзей. А затем появилась мысль работать на себя. Несмотря на то, что фирм по производству мебели на рынке достаточно, Павел решил, что своих клиентов он найдет. Но, чтобы появились заказы, нужно рассказать о себе.

«Есть известная фраза: реклама - двигатель торговли, но я убедился, что это не так. Пробовал и листовки раздавать, и в интернете заказывать продвижение, но ничто так не работает, как сарафанное радио. Большая часть моих клиентов приходит именно по рекомендации», – говорит Павел.

Про свое дело и поддержку

Сейчас Павел сам себе директор, дизайнер, замерщик, установщик и т.д. Уверен, что самозанятый, как и предприниматель, должен быть мастером на все руки. Самым главным в своей работе он считает умение найти общий язык с клиентами, чтобы правильно понять их пожелания и избежать расхождений по итогам.

Минусов статуса самозанятого Павел пока не нашел. Говорит, что хуже, чем было в работе по найму точно не стало. Основным преимуществом собственного бизнеса Павел считает возможность строить график работы по своему усмотрению.

«У меня сейчас жена беременна, часто приходится возить ее в женскую консультацию на прием, свободный график работы в этом случае очень выручает. Однако, злоупотреблять этим не стоит, иначе можно остаться без заказов», – рассказывает он.

Жена ни на секунду не сомневалась

Кстати, жена - главная поддержка и помощница мужчины. Она ни на секунду не сомневалась в том, что у Павла все получится, даже окончила курсы бухгалтера, чтобы самой вести учет расходов и доходов.

Клиенты не только из Тюмени

В основном в первое время заказчики были из Тюмени. Сейчас мебель у Павла Калугина заказывают и жители Тобольска, и Ишимского района. О расширении своего дела мастер пока не думает, хотя интересные идеи поступают.

«Ни раз предлагали, помимо мебели, делать ремонт квартир под ключ – отремонтировать, обставить. Но пока боюсь рисковать, считаю, что нужно сначала одно направление как следует освоить, «поставить на ноги», а потом уже расширяться», – уверен Павел.

Стать самозанятыми могут все

Напомним, что Тюменская область с первого января 2020 года вошла в число регионов, где введен специальный налоговый режим для тех, кто оказывает платные услуги и хочет находиться в правовом поле.

Работать легально теперь могут фрилансеры, например, дизайнеры, фотографы, программисты и те, кто оказывает платные услуги: парикмахеры, мастера маникюра, ведущие, стилисты, бухгалтеры, таксисты и другие. Также те, кто сдает в аренду квартиры и производит изделия ручной работы. После регистрации в налоговой инспекции они перестают считаться безработными и вести незаконную предпринимательскую деятельность, за которую положен штраф до 300 тыс. руб. или арест на шесть месяцев.

Стать самозанятыми могут все, кто получает доход от своей профессиональной деятельности, у кого нет наемных рабочих и чей доход в год не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые вместо обычного подоходного налога (13%) оплачивают 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от средств, перечисленных со счетов юридических лиц. Также в числе плюсов - отсутствие необходимости подавать декларацию о доходах и уплачивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. К тому же плательщик может получить налоговый вычет: со ставки 4% – 1%, с 6% – 2%.