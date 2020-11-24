Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 ноября 2020 года: плюс два новых очага коронавируса

В Тюменской области плюс два новых очага коронавируса. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 172 и составило 17 268 человек.

Всего зараженных: 17 268.

Количество смертей: 126.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюменской области выявлено семь очагов групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в семи организациях. Общее число пострадавших – 173 человека, количество контактных – 697.

В Тюменской области в четырех общеобразовательных учреждениях приостановлена деятельность пяти классов, что составляет всего 0,07% от всех обучающихся детей. Кроме того, в двух детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса семь групп.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 52 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 126 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрировано 172 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 17 268), 278 человек выздоровели (за весь период – 12 129), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 839 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 834 человека находятся на перевахтовке.

В тюменском суде вынесли постановление 54-летнему директору одного из местных предприятий. Мужчину оштрафовали за нарушение режима изоляции.

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.