Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 24 ноября 2020 года: почти 30 пациентов – на ИВЛ

В Тюменской области почти 30 пациентов находятся на ИВЛ. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 173 и составило 17 096 человек.

Всего зараженных: 17 096.

Количество смертей: 125.

Режим повышенной готовности: до 6 декабря.

Изоляция для приезжих: нет.

Горячие источники: открыты.

Музеи, кинотеатры и театры: открыты.

Детские развлекательные центры: открыты.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 158 человек выздоровели (за весь период – 11851), девять детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 1 785 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 125 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 002 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.