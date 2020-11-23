Дороги Тюмени снова признаны лучшими в России. Фото: Вадим Бегун

Тюмень снова, как и два года назад, стала обладательницей лучших дорог в России. За ней на второй и третьей позиции по качеству дорожного покрытия разместились Казань и Москва. А вот хуже всего дела с дорожным хозяйством обстоят в Новосибирске, Рязани и Иркутске. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который опросил владельцев водительских прав из 37 населенных пунктов с населением более полумиллиона человек.

Отметим, что 86% тюменец оценили состояние местных дорог как хорошее и отличное. Таким образом, суровый климат не мешает жителям областной столицы следить за дорожным хозяйством: в среднем качество здешних дорог оценивается на 4,18 балла из 5. Примечательно, что ни один из респондентов не поставил городским дорогам двойку.

– На почетное второе место уверенно вышла Казань: в среднем дороги здесь оцениваются на 3,73 балла. Столица Татарстана продемонстрировала наиболее впечатляющий прирост среднего балла за два года – сегодня средняя оценка казанских дорог на 0,46 балла выше, чем в 2018-м. На третьем месте по состоянию дорог находится Москва, здесь средний балл составил 3,66 из 5. Оценки «хорошо» и «отлично» московским дорогам поставили в общей сложности 59% жителей столицы, – рассказывают исследователи SuperJob.

Не самые плохие оценки получили города Набережные Челны (3,65 балла), Воронеж (3,45), Краснодар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) и Новокузнецк (3,36). Однако жителям Новокузнецка и Кемерово впору задуматься: здесь существенно снизилась средняя оценка состояния дорожной сети по сравнению с 2018 годом – сразу на 0,22 и 0,18 балла соответственно. Рост же оценок зафиксирован во Владивостоке (на 0,42 балла) и Саратове (на 0,31 балла).

Больше всего печалит качество дорожного полотна жителей Новосибирска: 47% его жителей поставили оценку «неуд». По словам местных жителей (то же говорят в Рязани и Иркутске), вместо дорог в их городах по-прежнему лишь направления.

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