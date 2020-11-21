Шоу «Пацанки»: экс-участница Наташа Стрельникова вернулась, но только на один выпуск

Наташе пишут поклонники, что не согласны с мнением преподавателей и хотели бы видеть тюменку в "Школе леди". Скриншот видео

Тюменка Наталья Стрельникова и другие выбывшие одноклассницы «Школы леди» вернулись в реалити-шоу «Пацанки». Девушкам дали шанс проявить себя и завоевать место. Однако они понесли поражение.

Неожиданно для зрителей в последнем выпуске «Пацанок» преподаватели «Школы леди» устроили соперничество между двумя командами, причем местом состязания стал лес.

– Девочки встретили нас очень тепло, было очень приятно, – вспоминает Наташа. Я ехала сюда с надеждой, что мне еще помогут, меня услышат.

Наташа заявила, что поборола свои вредные привычки. Скриншот видео

Надо сказать, девушка заняла лидирующие позиции в последнем выпуске. Например, она вызвалась побороться за еду в задании с перетягиванием канатов. Но потерпела фиаско. После она единственная из команды проигравших, признав поражение, выполняла задание преподавателей и готовила еду для команды победителей. В другом задании Наташа особым способом пыталась завязать узлы веревки, чтобы собрать плот из бревен. Труд оказался не посилен в переносном и прямом смысле – бревна были очень тяжелыми.

Несмотря на все усилия, прибывших девчонок снова выкинули из шоу. Наташе же пишут поклонники, что не согласны с мнением преподавателей и хотели бы видеть тюменку в передаче на телеканале «Пятница». Однако сама Стрельникова не считает свой повторный выгон из шоу проигрышем.

– Я тоже не согласна с мнением преподавателей, но считаю, что те, кто хочет меняться, будет меняться вне зависимости в проекте они или вне проекта. Поражение было бы, если бы я опустила руки и вернулась бы к прежнему образу жизни. Проиграна лишь битва, но не проиграна война. На пути к своей цели я уверенными шагами иду к победе. Я себя побеждаю, и это главное, – убеждена девушка.

Бороться за еду пришлось с Беллой Кузнецовой. Скриншот видео

Наташа активно делится со своими подписчиками переживаниями, взглядами на жизнь, планами на будущее в своем личном Instagram. Одним из популярных вопросов: правда ли все то, что рассказывала о своей жизни Наташа. Тюменка уверяет – все это действительно было. Девушка заявляет, что с прошлой жизнью покончено, она меняется сама, свое окружение и свою жизнь. К примеру, Стрельникова бросила все вредные привычки, даже стала лидером мнений для поклонников. На вопрос, как побороть вредные привычки, Наташа ответила:

– Посоветую найти увлечение, какое-то занятие, которое будет тебе по душе. И поменять круг друзей, – сказала она в сторис.

Сама Наташа играет на гитаре, сочиняет стихи, любит читать. А еще тюменка переехала в Москву, живем с любимым человеком, планирует забрать в столицу свою дочку Леру, которую зовет принцессой.

– К прошлому я уже не вернусь, это сто процентов. Отношения с семьей наладились, я этому безумно рада. Родители видят во мне серьезные изменения, и останавливаться на достигнутом я не собираюсь, – рассказала девушка.

Пацанкам пришлось залезть в холодную воду. Плот не выдержал, поэтому на другой берег добирались вплавь. Скриншот видео

В Тюмень вернуться не хочет, потому что боится, что ее будет тянуть ее прошлое. А ностальгию по родной земле выливается в ее авторских песнях. Поклонникам Наташа пообещала, что скоро запишет песню «Тюменский край», стихи уже написала.

Напомним, Наталья Стрельникова – самая старшая из участниц пятого сезона «Пацанок», ей 28 лет. В прошлом она отбывала срок за криминальные действия в составе ОПГ. Кроме того, в прошлой жизни тюменки было немало переживаний – изнасилование и убийство любимого человека. Наташа покинула «Школу леди» на четвертой неделе, не справившись с пристрастием к алкоголю, резюмировали преподаватели.

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