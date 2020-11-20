«Вижу только плюсы»: статус самозанятого открывает новые возможности, оценила тюменка

Такой букет из сухофруктов может храниться месяц в холодильнике. Однажды мама Виктории так и сделала: «Не хотела есть такую красоту, не разбирала его, берегла» Фото: Ирина Ромашкина

Многодетная мама Виктория Осипова воспитывает четырех детей и занимается бизнесом. Женщина стала профессиональным фудфлористом, будучи в декрете. Сначала в ее мечту не верил никто, муж воспринимал ее манию как безобидное хобби. А сегодня у Виктории собственный бизнес, и для удобства супруг даже организовал для нее мастерскую.

– Муж сначала вообще никак не воспринимал мое увлечение, он мне сказал: «Ну, это невозможно так обращаться с едой». Когда прошло какое-то время, он увидел, что я востребована и становлюсь мастером, то пересмотрел свой взгляд и начал помогать. А близкие стали моими поклонниками, – рассказала Виктория.

С чем это "едят"?

Фудфлористика – это полезное и вкусное направление флористики, когда букеты создаются из сухофруктов, орешков, конфет и других съедобных компонентов. Так представляет свое дело сама предпринимательница. Сегодня Виктории 42 года и она – профессиональный фудфлорист, мастер международной лиги фудфлористов «Флер Гурмэ». Этих высот тюменка достигла всего за четыре года: в 2016 году Виктория случайно наткнулась в интернете на фото фруктового букета, и это перевернуло ее жизнь.

– Меня это настолько вдохновило, что я думала об этом круглые сутки, дня два не могла спать. Потом решила попробовать. Искала в YouTube курсы, мастер-классы, но ничего не было. Поэтому пришлось включать свой мозг и самой придумывать детали крепежей, упаковку – все эти секреты освоила своими силами. Потом для повышения квалификации училась у петербургского фудфлориста, получила сертификат флориста. И меня пригласили в международную лигу фудфлористов, там я представляю свой город Тюмень вот уже три года, – поделилась Виктория.

Бизнес нарастил темпы в пандемию. Тюменка переживала об обратном, но весной многие магазины закрылись, а люди стали заказывать сюрпризы для близких в онлайне. Фото: Ирина Ромашкина

Что помогло достичь успеха?

Сегодня семья Осиповых – бывшие горожане: многодетное семейство переехало за город. В двухэтажном доме одно большое помещение отвели специально под мастерскую, которую оборудовал для Виктории супруг: столы, стеллажи – все его рук дело. Впрочем, теперь все домочадцы у мамы на подмоге. Старший сын сам может собрать съедобный букет, помогает в праздники, если много заказов – он на подхвате. Средний сын во время каникул помогает с закупкой – он уже научился выбирать правильные качественные фрукты и конфеты. Младший сын собирает букеты из листьев, колосьев, травы – из всего, что найдет, такая же растет «цветочная» дочь. А еще младшие снимают обязательную пробу с расходников.

Чтобы экономить время, многодетная мама заказывает расходники и фурнитуру на сайте. Так совпало, что рядом живет ее одноклассник, который делает красивейшие деревянные ящики – так что все съедобные букеты эксклюзивной ручной работы.

– Мой домашний бизнес расширился за четыре года благодаря моим близким. Люди узнают о нем все больше. Такой практичный подарок всегда вызывает эффект «Вау!». Я уже не представляю себя в другом деле, – призналась тюменка.

Зачем понадобился статус замозанятой?

Свое дело Виктория продвигает через соцсети. И хотя успехов в работе сегодня много, но за большими деньгами Виктория не гонится – важнее свободное время посвящать семье. Поэтому заказы берет, ориентируясь на собственный домашний график.

Статус самозанятой прельщал отчетностью. Дело в том, что у предпринимательницы появился спрос на корпоративные заказы, коллективы хотели удивить коллег на 23 февраля и 8 марта красивыми и вкусными подарками. Однако развитие бизнеса остановило отсутствие отчетности.

– Для организаций нужна отчетность. Благодаря специальному налоговому режиму я могу работать с юридическими людьми, чеки предоставляются и физическим лицам в электронном виде. Это легко, удобно и быстро. Самое главное – все официально. Также я могу использовать налоговый вычет, – перечисляет плюсы Виктория Осипова.

Вспоминает, что самозанятой она стала с того момента, как в Тюменской области заработала платформа, – с января 2020 года.

– Я тотчас же зарегистрировалась и начала свое дело продолжать на платформе. Это очень удобно: есть отчетность, официальное трудоустройство, можно получить справку о своих доходах. Одни плюсы, минусов я никаких не вижу. Просто снимается налог 4% за физическое лицо и 6% за юридическое лицо, – пояснила Виктория.

Теперь Виктория Осипова мечтает открыть собственную мастерскую, но уже не в доме. «Надо расти», – считает предпринимательница. Фото: Ирина Ромашкина

СПРАВКА КП

С 1 июля жители всех регионов России могут стать самозанятыми. О распространении нового налогового режима на всю страну (ранее он использовался в 23 регионах) объявил президент России Владимир Путин. Сегодня в стране уже больше 700 000 самозанятых.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Тюменской области для желающих открыть свое дело или узнать больше о самозанятости запустили бесплатный видеокурс. Проект создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при содействии регионального центра «Мой бизнес».

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